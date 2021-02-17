الديهي مستنكرا شائعة تهجير أهالي عزبة الهجانة: من يرددونها أغبياء

استنكر الإعلامي نشأت الديهي، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تهجير أهالي «مدينة الأمل» عزبة الهجانة سابقًا من منازلهم، بدعوى تطوير المنطقة، موضحًا أن من يردد هذه الشائعة، ما هو سوى شخص غبي.

الدولة تسعى لرفع كفاءة عزبة الهجانة

وتساءل «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يُعرض على شاشة «TEN»، «كيف يقوم الرئيس والوزراء بزيارة عزبة الهجانة لمتابعة تطويرها ويقوموا بتهجير أهلها؟، اللي ميشوفش من الغربال يبقى أعمى، كيف يمكن تصديق مثل هذه الشائعة؟»، فالدولة تسعى لرفع كفاءة هذا المكان.

لا يجب الانسياق وراء الشائعات.. لها أهداف خبيثة

وأوضح الإعلامي، أن الدولة تسعى لإقامة وتشييد طرق لرفع كفاءة البنية التحتية للمنطقة، مشددًا على أن الشائعات لا تتوقف، وتهدف لإثارة البلبلة ولها أهداف خبيثة ولا يجب أن ننساق خلفها، مشيدًا في الوقت ذاته بتجريم عمل الباعة الجائلين داخل السكك الحديدية، من أجل توفير وسيلة نقل آمنه للمواطنين.

الديهي يشيد بمنع الباعة الجائلين بالقطارات: ممكن حد يفجره

وأشار إلى أنه هناك تطوير يتم للسكة الحديد، لتوفير وسيلة نقل جماعي آمنة للمواطنين أثناء السفر على مستوى الجمهورية، فالدولة توفر أكشاك ورخص لتنظيم أعمال الباعة الجائلين، معقبًا: «ممكن حد يعمل أنه بائع جائل في القطر ويفجره».