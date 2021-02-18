شروط عودة المحذوفين لبطاقة التموين والمستندات المطلوبة

وجّه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مديري مديريات وزارة التموين والتجارة الداخلية، بجمع طلبات المتظلمين من عمليات تنقية البيانات والذين تم حذفهم، مرفقا بها المستندات المطلوبة التي تثبت أحقيّتهم في التموين، للبت فيها بالتعاون مع الرقابة الإدارية.

وهناك العديد من الأشخاص الذين جرى حذفهم، وفي هذا الإطار وضعت وزارة التموين والتجارة الداخلية شروطا لعودة المحذوفين من بطاقة التموين، بعدما تلقت شكاوى المواطنين، نعرض أبرزها فيما يلي:

يجب ألا يزيد استهلاك فاتورة الهاتف المحمول على 1000 جنيه شهريًا.

ألا يتجاوز استهلاك الكهرباء عن 100 كيلو وات شهريًا.

ألا يكون الأبناء مُدرجين بمدارس دولية أو خاصة، وأن تتجاوز مصاريف الابن في المدرسة 30 ألف جنيه.

لا يمتلك الفرد سيارة موديل 2014 أو أحدث من ذلك.

أو أن يكون صاحب البطاقة من أصحاب الوظائف العليا في الدولة.

المستندات المطلوبة لعودة المحذوفين من البطاقة التموينية

إجمالي مفردات المرتب من جهة العمل لكل فرد مدرج أمامه مرتب حكومي عالٍ.

برنت من التأمينات والمعاشات لأصحاب المعاشات العالية يفيد بقيمة معاشه الشهري.

صورة البطاقة التموينية المراد تفعيلها.

شهادة معتمدة من المرور تفيد بأنّ الفرد يمتلك سيارة من عدمه وتحديد نوع موديل السيارة.

إيصال استهلاك كهرباء يوضح متوسط الاستهلاك الشهري بشرط ألا يتعدى 1000 جنيه.

إحضار فواتير معتمدة من شركة المحمول التابع لها موبايل صاحب البطاقة أو بيان معتمد من شركة المحمول يفيد بمعدل استهلاكه الشهري.

شهادة من المدرسة التي بها الأبناء توضح قيمة المصاريف السنوية المدفوعة.

تقديم شهادة معتمدة من الجمعية الزراعية التابع لها صاحب البطاقة التموينية توضح مدى حيازته لأرض زراعية من عدمه ومساحة الحيازة.

شهادة معتمدة من الجمعية الزراعية التابع لها صاحب البطاقة توضح مدى حيازته لأراض زراعية من عدمه.

شهادة من مصلحة الجمارك تفيد بقيمة الجمارك المدفوعة.

إحضار شهادة معتمدة من مصلحة الضرائب تفيد بقيمة الضرائب المدفوعة سنويا.

صورة البطاقة التموينية المراد تفعيلها.