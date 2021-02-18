انطلاق فعاليات تدشين رؤية بصرية جديدة لمحافظة الإسكندرية بالجامعة الألمانية

شهدت الجامعة الألمانية بالقاهرة، منذ قليل، احتفالية إعلان الانتهاء من جميع الأعمال التصميمية والدراسات لمشروع تصميم الهوية البصرية لمحافظة الإسكندرية، حيث قدم الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة للسيد اللواء محمد طاهر الشريف محافظ الإسكندرية؛ وثيقة حقوق استخدام الملكية الفكرية «الهوية البصرية»، إيذانا بتعميمه على كل الهيئات والمؤسسات والمشروعات المحلية والقومية والسياحية لمحافظة الإسكندرية العريقة، بالإضافة إلى الكتيب التوضيحي للتطبيقات المكانية وسبل الأستخدام للهوية والذي يندرج ضمن التكليف الرئاسي؛ الذي شرفت الجامعة الألمانية بالقاهرة، بتطبيقه على كل محافظات مصر شاهدا على جهود ومكتسبات وركائز بناء دولة مصر الحديثة ذات الجذور الحضارية والخصوصية الثقافية المتفردة.

ووفق بيان صادر عن الجامعة، عكف فريق مركز هوية مصر بالجامعة الذي يضم أعضاء هيئة التدريس والطلاب ببرامج الهندسة المدنية والمعمارية والفنون التطبيقية وتكنولوجيا الإدارة بالتنسيق مع اللجنة العلمية المشكلة من قبل المحافظة؛ وتضم أعضاء هيئة تدريس بأقسام العمارة والآثار والفنون الجميلة بالجامعات ومستشاري السياحة والتي بدأت أعمالها فور توقيع بروتوكول التعاون بين الجانبين – الجامعة الألمانية بالقاهرة ومحافظة الإسكندرية في شهر فبراير 2020 على إعداد تصاميم حديثة نابعة من تاريخ وحضارة المدينة، مستخدمين في تنفيذها أحدث التقنيات ثلاثية الأبعاد ومفردات بصرية ألوانها مستوحاة من البيئة المحيطة، إضافة إلى تصميم خط كتابي خاص للمحافظة بجانب أحرف خطوطها اللغوية المستخدمة التي تنم عن كل أطيافها التراثية بدءا من اليونانية والرومانية والقبطية والإسلامية والعربية وصولا للمعاصرة لكى تصبح نافذة مستحدثة يطل منها الزائر فيرى معالم عروس البحر الأبيض المتوسط في رداء جديد، مزج فيها بحرفية فريق العمل تصاميم مبتكرة متناغمة ليطلقها على معالم المدينة البارزة لزائريها كأسوار الكورنيش وبرجولاته ومقاعده - منطقة بئر مسعود - أبراج الإنقاذ المنتشرة على الشواطئ وملابس العاملين بها، الميادين العامة واللافتات المضيئة وإعلانات الطرق اللوحات الإرشادية - بوابات الإسكندرية ومداخل ومخارج أنفاق محطة مصر، وسائل النقل المتنوعة وأماكن الانتظار - أحواض الزهور - صناديق القمامة، الهدايا التذكارية «الدبابيس – طوابع – الحقائب» - واجهات المباني الأثرية كفنار الإسكندرية - الكنائس - المزارات - المتاحف - المعابد - الفنادق -المنتجات البصرية كالإعلام، علاوة على إعداد فريق العمل حملة تسويقية مقترحة للمساهمة في دعم المدينة سياحيا ويكلل هذا العمل بتصميم تطبيق إلكتروني يتيح للسائح الخدمة التي تمكنه من تحديد وجهته بمجرد وصوله للمحافظة.