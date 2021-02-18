«آلة الأحلام».. الاسم الجديد لسيارة بنتلي Flying Spur W12

حازت Flying Spur W12 على جائزة اختيار السائقين لعام 2021 من MotorWeek كأفضل آلة أحلام، منذ عام 1981، يحكم MotorWeek على الأفضل في صناعة السيارات، بالنظر إلى وجهة نظر المشتري ومراعاة اتجاهات الصناعة أثناء البحث عن أكثر السيارات ابتكارًا في الصناعة.

والآن، مع بيع أكثر من 40 ألف سيارة منذ إطلاقها في عام 2005، تواصل Flying Spur ترسيخ معاييرها كأكثر سيارات السيدان الرياضية الفاخرة نجاحًا في العالم، التفاصيل الرياضية بما في ذلك الجلد ثلاثي الأبعاد الأول من نوعه في الصناعة، وشاشة بنتلي الدوارة المتطورة ، وشاشة «Flying B» القابلة للسحب والمضيئة، يستمر ابتكار كل التفاصيل بعناية. يعتمد التصميم الخارجي الجريء لـ Flying Spur على رؤية جديدة وحديثة لا لبس فيها من Bentley ، باستخدام أحدث التقنيات في سحب الألمنيوم والمسبوكات.

ويعلق جون ديفيس، منشئ المحتوى والمضيف وكبير المنتجين التنفيذيين في Motor Week منذ فترة طويلة: «بنتلي فلاينج سبير هي سيارة ترقى إلى مستوى أحلامنا النبيلة في عالم السيارات عندما يتعلق الأمر بالفخامة ، ثم تتجاوزها كثيرًا عندما يتعلق الأمر بالأداء»، مؤكدًا أنها تتسابق بسهولة إلى 60 ميلاً في الساعة في أقل من 4.0 ثوانٍ ، وهو حقًا ليس وقتًا كافيًا للاستمتاع باحتضان مصنوع يدويًا بدقة مثل مقصورة Flying Spur.

ويعلق كريستوف جورج ، الرئيس التنفيذي والرئيس لشركة Bentley Americas: «أصبحت Flying Spur جزءًا من Bentley منذ عام 2005، ومنذ ذلك الحين وضعت معايير لأفضل ما في العالمين، حيث تجمع بين أداء سيارات الليموزين الفخمة والرياضية، ما أدى إلى إنتاج لعبة Dream Machine المطلقة، ويشرف فريقًا بأكمله، وأكد أن MotorWeek قد اعترفت أيضًا بـ Flying Spur كشركة رائدة في هذه الصناعة».

وأصبح الجيل الثالث من Flying Spur هو السيارة الرئيسية الجديدة من Bentley، وذلك بدمج أفضل ما في الحرفية البريطانية بسلاسة مع أحدث التقنيات المبتكرة. يعتمد التصميم الخارجي الجريء لسيارة فلاينج سبير على رؤية جديدة وحديثة لا لبس فيها من بنتلي.

عزز الجيل الأخير من Flying Spur من حضوره على الطريق من خلال تصميم أقوى وأكثر قوة، وهو ما يتجلى في الطول الكامل للسيارة، ويُظهر التصميم الداخلي لـFlying Spur خبرة Bentley في إنشاء مقصورة حديثة من الفخامة والابتكار منقطعة النظير، فضلًا عن أنها أنيقة وفريدة من نوعها، وتتميز بمقاعد مريحة للغاية مع شعار بنتلي «الجناح» عبر الكونسول السفلي والواجهة.