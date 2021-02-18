ضبط سيدة نصبت على 5 مواطنين للاستيلاء على أموالهم بالغربية

تمكنت مباحث الأموال العامة بمنطقة وسط الدلتا بطنطا، فى محافظة الغربية، اليوم الخميس، من ضبط سيدة لقيامها بالنصب على 5 مواطنين والاستيلاء على أموالهم، بدعوى قدرتها على توفير فرص عمل لهم بالخارج وتسفيرهم.

تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا بلاغات من 5 مواطنين، يقيمون بمحافظة الغربية، بقيام إحدى السيدات بالنصب والإحتيال عليهم والإستيلاء على أموالهم، بزعم تسفيرهم إلى إحدى الدول العربية، وتوفير فرص عمل لهم بها، وتبين من التحريات صحة الواقعة، وقيام إحدى السيدات، حاصلة على دبلوم فني صناعي، مقيمة بالغربية، بممارسة نشاط إجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين من راغبي السفر للعمل بالخارج، والإستيلاء على أموالهم، بزاعم قدرتها على توفير فرص عمل لهم في مهن مختلفة وبمرتبات مجزية.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع مديرية أمن الغربية تم ضبط المتهمة، وبمواجهتها أقرت بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير المحضر اللازمة للعرض على النيابة العامة للتحقيق.

وفي وقت سابق، ضبطت مباحث الأموال العامة بمنطقة وسط الدلتا فى الغربية، أحد الأشخاص لاتهامه بالنصب على أموال مواطنين، والاستيلاء على أموالهم، بدعوى قدرته على تسفيرهم للعمل بإحدى الدولة الأجنبية.

وكانت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة وسط الدلتا بطنطا، تلقت بلاغا من أحد المواطنين، مقيم بمحافظة الغربية، وآخر بتضررهما من أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والاحتيال عليهما، والاستيلاء على مبالغ ماليه منهما، بزعم تسفيرهما إلى إحدى الدول الأجنبية، وتوفير فرصة عمل لهما بها، تم إلقاء القبض على المتهم، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتم عرض المتهم على النيابة العامة، التي أمرت بحبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.