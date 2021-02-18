حركة تكليفات في «محليات المنوفية» للارتقاء بمستوى الخدمات

أصدر اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، القرار رقم 355 لسنة 2021، بتكليف راضي عمار أحمد عمار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا، للعمل رئيسا للوحدة المحلية لمدينة سرس الليان، وشمل قرار المحافظ أيضا، تكليف حسن أحمد عبدالعال، رئيس الوحدة المحلية لمدينة سرس الليان، بالعمل رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور، وتكليف أشرف توفيق الليثي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف، للعمل رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا، وتكليف وحيد صلاح عبدربه، مدير مشروع تحسين الطرق، للعمل رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف.

كما تضمن القرار تكليف مروة زهران إبراهيم السيد، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور، للعمل نائبا لرئيس حي غرب شبين الكوم، وتكليف منى فاروق محمد زايد، باحثة بإدارة الإيرادات بالديوان العام، للعمل نائبا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم، وتكليف وليد سالم أبوسالم، نائب رئيس حي غرب شبين الكوم، للعمل نائبا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور، وتكليف سهام ممدوح عبدالله الخياط، رئيس قرية شنوان، للعمل نائبا لرئيس حي شرق شبين الكوم، كما شمل القرار إلحاق أشرف عزب جابر الشرقاوي، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم، للعمل بديوان عام المحافظة.

ووجّه محافظ المنوفية، رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف العمل الميداني في المرحلة المقبلة، والتواجد في الشارع والتعامل الفوري مع مشكلات المواطنين، والارتقاء بمستوى النظافة والخدمات بشكل عام.

يأتي هذا في إطار حرص محافظ المنوفية، على الارتقاء بمستوى العمل في الجهاز الإداري، وتجديد الدماء والدفع بالقيادات الشابة في مواقع القيادة، للنهوض بمنظومة العمل وسرعة إنجاز المهام، بما يساهم بشكل كبير في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.