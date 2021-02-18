توقعات طقس 72 ساعة.. استمرار برودة الجو وسقوط الأمطار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس على مدن ومحافظات مصر خلال الـ3 أيام المقبلة، في الفترة من الجمعة الموافق 19 فبراير، حتى الأحد الموافق 21 فبراير، حيث تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وبرودة الطقس.

وأشارت الهيئة في بيان لها، إلى أنّ الطقس سيكون مائلا للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، مع فرص سقوط أمطار خفيفة والرياح معتدلة.

وأضافت الأرصاد أنّ القاهرة الكبرى ستشهد سقوط أمطار خفيفة على فترات متقطعة (30%) تقريبا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق في «دمياط، بورسعيد، العريش، كفر الشيخ، البحيرة، الدقهلية، الغربية، الشرقية، والمنوفية»، بينما ستكون هناك أمطار متوسطة بنسبة 50% على بعض المناطق في الإسكندرية ورشيد بلطيم.

درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

درجات الحرارة يوم الجمعة 19 فبراير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 09.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 099.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 11.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 07.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 09.

درجات الحرارة السبت 20 فبراير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 09.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 09.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى11.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 08.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 10.

درجات الحرارة يوم الأحد 21 فبراير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 09.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 09.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 11.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 8.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 10.