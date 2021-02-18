كبير مستشاري البرلمان الأوروبي: بناء الوعي قضية تهم كل شعوب العالم

قال السفير مختار عمر، كبير مستشاري الاتحاد البرلماني الأوروبي، إنّ قضية بناء الوعي تهم كل شعوب العالم، لذا صدرت في الآونة الأخيرة عدة قوانين ودساتير تمثل تلك الشعوب، ومصر من أسبق الدول حرصًا على مواكبة التطورات الدولية، حيث عملت على تصحيح مسار وعي الشعب المصري، من خلال إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي مبادرة بناء الوعي.

وأشاد عمر، في كلمته خلال فعاليات ندوة «الإعلام والوعي والتنمية» اليوم الخميس، بمقر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بدور وزارة الأوقاف المصرية والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في العمل بكل جد على تفعيل قضية بناء الوعي، من خلال التعاون المشترك مع مؤسسات الدولة المعنية بهذا الأمر، مؤكدًا أنّ مصر لم تشهد دورًا لواعظات وزارة الأوقاف خارج مصر إلا في عهد وزير الأوقاف، وأنّ وزارة الأوقاف صار لها وللمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية دور عالمي غير مسبوق.

وأوضح أنّه ما قدّمه الدكتور محمد مختار جمعة، للإسلام الوسطي، أظهر للجميع خطأ الجماعات المتطرفة وخطرها على الإسلام الوسطي المستنير داخل مصر وخارجها.

درع نقابة الإعلاميين

وفي كلمته، أكد النائب الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، أنّ نقابة الإعلاميين ولدت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2016، للقضاء على من ينتسبون كذبًا وزورًا لمهنة الإعلام لتشويه صورة الإعلام المصري.

وتابع: «كي نوضح المهام الخاصة بنقابة الإعلاميين، أصدرنا ميثاق شرف إعلامي ومدونة سلوك إعلامي، واتخذنا إجراءات عديدة وقرارات حاسمة لتفعيل الميثاق، وأصبح لدينا قانونا لتطبيق الثواب والعقاب، لتهذيب الرسالة الإعلامية في وقت غاية في الصعوبة».

وأكد أنّ المسؤولية تحتم علينا جميعًا الالتزام كل في مهنته، وسندعم الإعلام الذي يخدم مصلحة الوطن العليا في هذه المرحلة المهمة في تاريخ مصرنا، وسنقف خلف كل إعلامي وطني شريف.

حضر فعاليات ندوة «الإعلام والوعي والتنمية» التي انطلقت اليوم بمقر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.