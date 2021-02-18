إصابة مشرف أمن ببتر 3 أصابع في انفجار ألعاب نارية بالدقهلية

أصيب مشرف أمن بمستشفى جامعة المنصورة، في محافظة الدقهلية، ببتر 3 أصابع وتهتك بإحدى يديه، نتيجة انفجار كمية من الألعاب النارية، كانت بحوزته في غير أوقات العمل، أثناء تواجده في قرية «ميت مزاح»، بدائرة مركز المنصورة.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى العميد طارق عبد الهادي، مأمور مركز شرطة المنصورة، من مستشفى الطوارئ بالمنصورة، بوصول «أحمد ع. أ.»، 37 سنة، مشرف أمن بمستشفى الجامعة، ومقيم بقرية «ميت مزاح» دائرة المركز، مصاباً بتهتك في كف اليد اليمنى، وبتر 3 أصابع، ادعاء حادث عارض.

انتقل الرائد أحمد توفيق، رئيس مباحث المركز، إلى مكان البلاغ، وبالفحص وسؤال المصاب، في محضر الشرطة، أكد أنه أثناء إشعاله بعض الألعاب النارية، انفجرت في يده، ما أدى إلى حدوث إصابته، ولم يتهم أحداً بالتسبب فى ذلك.

وأكد التقرير الطبي للمستشفى أن المريض وصل في حالة سيئة، نتيجة تهتك كف اليد اليمنى، علاوة على بتر 3 أصابع منها، وتم عمل الإجراءات الطبية اللازمة للحفاظ على كف يده، واستحالة إعادة الأصابع الثلاثة إلى مكانهم بسبب تهتكها الشديد، وتم عمل الإجراءات الطبية اللازمة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 2710 لسنة 2021 جنح مركز المنصورة، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.