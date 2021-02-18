أسعار صيانة «كيا سبورتاج» في السوق المصري: بالكيلو متر

يواجه كثير من مستهلكي السيارات، خاصة السيارات الجديدة سارية الضمان، مشكلات في معرفة أسعار الصيانات الدورية لها، ما يضطر البعض لإجراء الصيانة الدورية خارج الوكيل الرسمي أو الشركة، ومن ثم خروج السيارة من الضمان.

وفي خلال السطور التالية تستعرض «الوطن» أسعار صيانة «كيا سبورتاج» بداية من الـ10.000 كيلومتر حتى صيانة الـ100.000 كيلو متر.

- صيانة الـ10.000 كيلو بسعر 1.050 جنيه.

- صيانة الـ20.000 كيلو بسعر 1,600 جنيه.

- صيانة الـ30.000 كيلو بسعر 1,050 جنيه.

- صيانة الـ40.000 كيلو بسعر 4.000 جنيه.

- صيانة الـ50.000 كيلو بسعر 1.050 جنيه.

- صيانة الـ60.000 كيلو بسعر 4.000 جنيه.

- صيانة الـ70.000 كيلو بسعر 1.050 جنيه.

- صيانة الـ80.000 كيلو بسعر 5.000 جنيه.

- صيانة الـ90.000 كيلو بسعر 1.050 جنيه.

- صيانة الـ100.000 كيلو بسعر 1.600 جنيه.

وتتمتع السيارة بميزات عديدة، منها:

- تتوفر «كيا سبورتاج» 2021 بمحرك سعته 1600 سي سي، وبقوة 140 حصانا، وأقصى سرعة 201 كم/ساعة، وينقل قوة المحرك للإطارات ناقل حركة ستيبترونيك من 7 سرعات.

-متوسط استهلاك السيارة من الوقود يصل إلى 6.8 لتر/كم.

- يبلغ ارتفاع السيارة عن الأرض 163 مللي متر.

- تبلغ مقاس الجنط 16 بوصة.

- تتمتع السيارة بسعة خزان للوقود تصل إلى 62 لترًا.

- تحوي السيارة 6 وسائد هوائية للحماية من مخاطر الحوادث، بالإضافة إلى نظام فرامل ABS المانعة للانغلاق وبرنامج ESP للتوازن الإلكتروني، ونظام التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD.

- تم دعمها بنظام تنبيه ضد السرقة ونظام إيموبليزر ضد السرقة ومصابيح ضباب أمامية وخلفية، كما تحوي تكييف هواء أوتوماتيكي، وشاشة عرض للبيانات مقاس 7 بوصات.

- تتميز بنظام الفرامل المانع للانغلاق ABS، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD.

وتأتي السيارة في السوق المصري بست فئات مختلفة التجهيزات وسعرها في السوق المصرية، كالآتي:

1- اتوماتيك / LX 2021 بسعر 399.900 جنيه.

2- اتوماتيك / LX CAM 2021 بسعر 409.900 جنيه

3- اتوماتيك / LX FO 2021 بسعر 444.900 جنيه

4- اتوماتيك / جميع الكماليات / LX 2021 بسعر 454.900 جنيه

5- اتوماتيك / HIGHLINE+ 2021 بسعر 489.900 جنيه

6- اتوماتيك / TOPLINE+ 2021 بسعر529؟900 جنيه

وتحتوي السيارة على 5 مقاعد، و5 أبواب، بما في ذلك الحقيبة الخلفية لها، والتي تتسع لـ510 لترًا.

- تمتلك السيارة خزان وقود بسعة 52 لترًا.

أما عن التجهيزات الداخليه في السيارة «سنترا»، فتأتي بنظام زر تشغيل وإيقاف المحرك، والنظام الذكي لركن السيارة، ومثبت سرعة، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية مع إضاءة LED، إضافة إلى حاسات ركن أمامية وخلفية، وكاميرا خلفية.