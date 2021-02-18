تفاصيل أبرز الوظائف من التضامن للعمل من المنزل براتب 4 آلاف جنيه

الحصول على فرصة للعمل من المنزل، يبحث عنها الكثير من المواطنين، ومن بينهم الشباب لتوفير دخل إضافي في بعض الأحيان، وعليه توفر «الوطن»، في ضوء خدماتها اليومية التي تقدمها على مدار الساعة، أبرز الوظائف المتاحة في مصر اليوم، حسب موقع «فرصنا» التابع لوزارة التضامن الاجتماعي.

تفاصيل وظائف للعمل من المنزل

وظيفة أخصائي نظم معلومات جغرافية

اسم الشركة: الكان سي اي تي.

مقر العمل: 15 مايو- الازبكية- البساتين- التبين- القاهرة.

العمالة المطلوبة: 100.

مستوى الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: سنة- ‎3 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 22- 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: دبلوم نظام 5 سنوات (فوق متوسط) .

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

وظيفة مسئولة خدمة عملاء

اسم الشركة: دليلك للايلتس.

مقر العمل: الرياض - كفر الشيخ.

مستوي الخبرة: حديث التخرج.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الانجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 23 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الراتب الأساسي: 3000 - 4000 جنيه.

وظيفة مدخل بيانات

اسم الشركة: الكان سي اي تي .

مقر العمل: 15 مايو - الازبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

مستوى الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: سنة-‎3 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الانجليزية: جيد.

السن المطلوب: 22 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

وظيفة تلى سيلز

اسم الشركة: MIE.

مقر العمل: المعادى - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 40.

مستوى الخبرة: حديث التخرج.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الانجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 18 - 25 سنة.

الحاسب الآلي: أساسيات.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

الراتب الأساسي: 2000 - 3000 جنيه.

الحوافز الاضافية: 3000 جنيه.

وظيفة أخصائي تسويق الكتروني

اسم الشركة: ارتس تو ارت.

مقر العمل: مدينة نصر- القاهرة.

مستوي الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: 3-‎6 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الانجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 24- 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

وظيفة مصمم

اسم الشركة: قارنلي.

مقر العمل: الجيزة.

مستوي الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: 5 -‎10 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الانجليزية: جيد.

السن المطلوب: 24 - 45 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

وظيفة مسوق الكتروني

اسم الشركة: بلوبل للأدوية.

مقر العمل: المعادي- القاهرة.

مستوي الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: سنتان-‎4 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الانجليزية: جيد.

السن المطلوب: 23- 30 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الراتب الأساسي: 2000 - 4000 جنيه.

وظيفة مديرة تصدير

اسم الشركة: بلووم للتجارة.

مقر العمل: الشيخ زايد - الجيزة.

مستوي الخبرة: مدير / مشرف .

سنين الخبرة: سنتان-‎4 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 25 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

وظيفة مترجم/ معرّب برمجيات

اسم الشركة: جيموريبيا.

مقر العمل: مصر الجديدة- القاهرة.

مستوي الخبرة: لا يشترط.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الانجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 21 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: عالي.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الوظيفة تناسب: ذوي الإحتياجات الخاصة، الإعاقات التالية، إعاقة حركية خفيفة، استخدام العكاز، استخدام كرسي متحرك، شلل الأطفال، إعاقة سمعية- ضعف سمع.