«التضامن» تستجيب لـ«سيدة الشارع» بالمنوفية بعد نشر قصتها في «الوطن»

أكدت مصادر بوزارة التضامن الاجتماعي، أن فريق التدخل السريع بالوزارة تحرك لإنقاذ السيدة «مها حسني» والتي تفترش الأرض أسفل شجرة في مدينة تلا استجابة لما نشرته «الوطن» والتي أكدت طرد أسرتها لها وعدم وجود منزل تسكن فيه.

السيدة ترفض الانتقال لدار رعاية

وأكد إمام فوزي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة المنوفية، أن فريق التدخل السريع توجه للسيدة وحاول إقناعها بالانتقال لمؤسسة التضامن في منوف، ولو بصفة مؤقتة حماية لها لحين التواصل مع ذويها، ولكنها رفضت، وطالبت بتوفير شقة ومعاش، مضيفا «يبدو أنها تعاني اضطرابا نفسيا من خلال تضارب أقوالها».

التواصل مع أسرتها

وأضاف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أننا سنحاول الوصول إلى أسرتها المدونة في البطاقة للوقوف على أسباب تواجدها بالشارع مع إمكانية تقديم مساعدة لها من أجل رعايتها، موضحا أنه سيتم متابعة السيدة بشكل نفسي من خلال الأخصائيين النفسيين لإقناعها بالانتقال لدار رعاية ولو بشكل مؤقت، مشددا على أنه لا يمكن نقل حالة دون رغبتها وفق تعليمات الوزارة.

قصة مها حسني

ونشرت «الوطن»، أمس، قصة السيدة مها حسني، والتي جاءت كالتالي: «واقعة مؤسفة شهدتها مدينة تلا بمحافظة المنوفية، حيث تواجدت سيدة في الشارع بلا سكن ولا مأوى منذ ما يقرب من الشهر، وسط حالة من الغضب من المارين في الشارع؛ خاصة مع هطول الأمطار والثلوج، وقدم الكثير من المارين مساعدات لها من مأكولات وملابس وبطانية لتكون عونا لها على سكن الشارع».

«أنا قاعدة هنا بقالي شهر ومحدش عايز يساعدني ولا يقف جمبي»، بهذه الكلمات بدأت «مها» حديثها لـ«الوطن»، مؤكدة أن أسرتها لم تقف بجوارها ويرفضون أن تسكن معهم قائلة «أهلي كمان من عايزني أقعد في البيت معاهم وروحت أقعد في الشارع بس الجو ساقعة ومحدش ساعدني ولا وقف جنبي».