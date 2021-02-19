أستاذ مناعة يحذر: المدخن يدخل في مضاعفات قاتلة حال إصابته بكورونا

قال الدكتور أحمد شاهين، أستاذ الحساسية والمناعة، إن مشكلة التدخين من المشكلات القديمة والمستعصية، ودائما ما يحذر العلماء من خطورتها، حيث تعرض المدخن لمشكلات صحية كبيرة، ولا سيما السرطان والحساسية أكثر من الأشخاص العاديين، إضافة لمضاعفات السعال أو نزلات البرد، كما أن كورونا يكون ضيفا ثقيلا على المدخنين، إذ تشتد حالته الصحية أو تطور مراحل المرض تكون أسرع حينما يصابون بكورونا.

دخول كورونا للمدخنين سهل

وأضاف «شاهين»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة قناة extra news، أن فيروس كورونا له مستقبلات في الرئة، وتكون أكثر من أي مكان آخر، ما يعني أن دخول كورونا للمدخنين يكون سهلا، كما يدخل المدخن في مضاعفات أكثر من غيره، إضافة لاحتياجه للأكسجين.

تأثير التدخين للأشخاص المحيطين للمدخن

وتابع أحمد شاهين، أستاذ الحساسية والمناعة: «ربنا حبا الجهاز التنفسي خاصة الرئة خلايا مناعية تقدر تقاوم المرض، ولكن هذه الخلايا المناعية موجودة في الرئة، يكون عددها بسيط للغاية، ومناعته بتقل، وبالتالي بيدخل في مضاعفات قاتلة وتكون أسرع من غيره»، لافتا إلى أن التأثير السلبي على الأشخاص المحيطين بالمدخنين يكون تأثيره مماثلا للمدخنين.

وتستمر وزارة الصحة والسكان في رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا وغيره من الأمراض المعدية.

وخصصت وزارة الصحة والسكان مجموعة من المنصات على مواقع التواصل الاجتماعي لتلقي استفسارات المواطنين بشأن الأمراض المختلفة وإطلاعهم على مستجدات الصحة العامة من مصادرها الرسمية.

وأعلنت وزيرة الصحة والسكان، عن توقعاتها بارتفاع أعداد إصابات فيروس كورونا مجددا خلال شهري إبريل ومايو، وقدمت الوزارة روشتة علاجية بسيطة للمواطنين بشكل يومي، وذلك في إطار حرص الوزارة على الصحة العامة للمواطنين والحفاظ على استقرار الوضع الوبائي للفيروس.