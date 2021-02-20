قبل غلق باب الحجز الاثنين القادم.. تعرف على تفاصيل حجز أراضى العلمين

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، استمرار تلقي طلبات المستثمرين لتخصيص 8 قطع أراضى ضمن الطرح الأول لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بنظام الحصة العينية والنقدية مع المطور العقارى بمدينة العلمين الجديدة بمقر الهيئة بمدينة الشيخ زايد وذلك حتى يوم الاثنين القادم الموافق 15 من فبراير الجاري.

«الوطن» تنشر خلال التقرير التالي أبرز المعلومات عن آليات التقديم والمساحات المتاحة للحجز وهي كالتالي:

1- يتقدم المستثمر بطلب لتخصيص قطعة الأرض، ويشمل طلب المستثمر قطعة الأرض محل الشراء - السجل التجاري - صحيفة الاستثمار - عناوين المراسلات - سعر المتر المربع من قطعة الأرض وفقا لعرض المستثمر - سابقة الأعمال - الملاءة المالية والمركز المالي - قيمة التكلفة الإنشائية للمتر المربع مبانى من الحصة المطلوبة كامل التشطيب وبما لا يقل عن 45% إجمالي المسطحات البنائية من مكونات المشروع للمنشآت بأنواعها سكنية كانت أو خدمية أو فندقية.

يتم تخفيض المساحة محل الطلب بما يتفق مع المساحة التى قام المستثمر بتطويرها

2 - يتم التحقق من سابقة الخبرات المُقدمة من المستثمر، ويشترط أن يكون المستثمر قام بشراء أو تطوير مساحة لا تقل عن المساحة محل طلبه، وله أن يُقدم ما يفيد سلامة وصحة موقفه مع الجهات السابق التعامل معها فى تطوير مشروعاته السابقة، وسيتم تخفيض المساحة محل الطلب بما يتفق مع المساحة التى قام المستثمر بتطويرها حال عدم تماثل المساحات، ويتم التفاوض مع المستثمر للوصول إلى أقصى نسبة ممكنة لصالح الهيئة.

3 - يتم المفاضلة بين السعر المحدد من لجنة التسعير لقطعة الأرض وسعر المتر المحدد من المستثمر.

4 - يتم اختيار السعر الأعلى، ويكون هو السعر الواجب التعامل به، وفي حال وجود تزاحم تكون الأولوية كالتالي، لمن سيقوم بمنح الهيئة أعلى نسبة مسطحات مبنية من المشروع ممكنة بعد تقييمها مالياً، ومن سيقوم بسداد أعلى مبلغ مالي إضافي بجانب المسطحات البنائية، وتكون الأفضلية في التقييم للقيمة الأعلى لمجموعي البندين السابق ذكرهما، وفى حال الوصول لنسبة أو قيمة معتمدة يتم إخطار المستثمر بسداد قيمة 10% من إجمالي حصة الهيئة خلال 60 يوماً من تاريخ إصدار المطالبة المالية، وفى حال عدم السداد يتم الحفظ دون حاجة إلى إنذار أو تنبيه.

يتم المفاضلة بين السعر المحدد من لجنة التسعير لقطعة الأرض وسعر المتر المحدد من المستثمر

5 - يُلغى الوعد بالبيع (كليا أو جزئيا) لأي من قطع الأراضي محل التفاوض حال احتياج الهيئة لها، أو إذا اقتضت المصلحة أو الضرورة ذلك، ما لم يقم العميل بتوقيع العقد، ويكون التعامل مع الشركات فقط وليس الأفراد أو المنشآت الفردية.

الإسكان: غلق باب تلقي طلبات المستثمرين لتخصيص أراضى الطرح الأول بنظام الحصة العينية والنقدية بمدينة العلمين الجديدة الاثنين القادم

6 - يتم سداد المستحقات المالية للهيئة بواقع نسبة (25%) من قيمة حصة الهيئة (10% يتم سدادها، و15% تلتزم الشركة بسدادها خلال مدة شهر من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس إدارة الهيئة، بالإضافة إلى (1% مصاريف إدراية، و0.5% مجلس أمناء)، على أن يتم سداد باقي ثمن الأرض على أقساط (نصف سنوية أو سنوية حسب رغبة العميل) متساوية (تتفق ومدة تنفيذ المشروع).

يلتزم الراسي عليه قطعة الأرض الحصول على موافقات جهات الإختصاص اللازمة لإقامة النشاط

7 - يبدأ سداد القسط الأول بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة، ويتم تحميل جميع الأقساط بالأعباء المالية المقررة من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة وحتي تاريخ السداد (بالإضافة إلى 2% طبقا لتعليمات وزارة المالية و 0.5% مصاريف إدارية)، ويلتزم الراسي عليه قطعة الأرض بالحصول على موافقات جهات الاختصاص اللازمة لإقامة النشاط.

8 - يمكن للمستثمرين الاطلاع على المواقع المتاحة من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (www.newcities.gov.eg).

مساحات الأراضي المتاحة للحجز تتراوح ما بين 24 إلى 56 فداناً

9 - تتراوح مساحات الأراضي المتاحة للحجز ما بين 24 إلى 56 فداناً، وبمساحة إجمالي نحو 270 فداناً، وهي مخصصة لإقامة أنشطة عمرانية متكاملة، بإجمالي إستثمارات تصل إلى 30 مليار جنيه، ومن المتوقع أن توفر 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

10 - من المتوقع أن يشترك مطورون عقاريون في عدد من المواقع المتاحة، بحيث يتم الإعلان عن تحالفات جديدة تتقدم دفعة واحدة، للحصول على قطعة أرض، وهو ما يزيد من سهولة وسرعة تنفيذ المشروعات المختلفة ويساهم في اعمار المدينة طبقاً للجداول الزمنية المحددة سلفاً.