«علوم البحار»: دفن أنثى الحوت الأحدب بكفر الشيخ لصعوبة نقلها للتحنيط

قال عضو اللجنة العلمية بمعهد علوم البحار في الإسكندرية، التي عاينت أنثى الحوت الأحدب النافقة بشواطئ البرلس في كفر الشيخ، إن الانثى طولها 12 متراً ووزنها نحو 12 طنا، وجرى التأكيد على دفنها وفقا للإجراءات المتبعة لصعوبة نقلها إلى معهد علوم البحار للتحنيط.

دفنها لاستخراجها بعد عام وعرضها بمعرض

فيما أكد مصدر آخر من معهد علوم البحار في البحر الأحمر، رفض نشر اسمه، أنه جرى الاتفاق بين المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد وجهاز شئون البيئة على دفنها بالطرق الصحية، متوقعاً أن تكون مهاجرة من مضيق جبل طارق وقبله من المحيط الاطلنطي.

وتوقع أن تكون الوفاة طبيعية لعدم ظهور أي آثار ظاهرية بالإصابة، مشيراً إلى أنه في مثل هذه الحالات يتم التنسيق مع كافة الجهات المعنية وإرسال لجنة متخصصة لفحصها ومعاينتها.

من جانبه، أكد مصدر في محمية البرلس الطبيعية ، لـ« الوطن»، دفن أنثى الحوت عن طريق حفر حفرة في الشاطئ في مكان لا تصله المياه، ووضع طبقة من الجير الحي تحتها، ووضعها ثم وضع طبقة أخرى من الجير الحي، على أن يتم استخراجها بعد عام أو عام ونصف بعدما تتحلل بشكل كامل لعرض الهيكل في أحد معارض الأحياء المائية أو المحميات الطبيعية.

وأضاف المصدر، انه من المتوقع أن يكون هناك سفينة اصطدمت بها ما أدى لوفاتها، مشيراً إلى أن المعاينة لم تظهر أي علامات واضحة تؤكد سبب الوفاة.

وعثر أهالي كفر الشيخ، على أنثى الحوت الأحدب، إثر نفوقها حيث قذفتها مياه البحر المتوسط على شاطئ بلطيم، بالقرب من منطقة غليون وعلى الفور تم إبلاغ الجهات المختصة، لاتخاذ اللازم.