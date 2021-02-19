منذر رياحنة عن مسلسل «موسى»: «هنقدم ملحمة كبيرة في رمضان»

وجه الفنان منذر رياحنة، التحية للقائمين على مسرح الطفل، كونه «أبو الفنون» الذي يطور موهبة التمثيل لدى الفنانين، مؤكدًا أنه ينتمي إلى المسرح أولًا وأخيرًا، لأنه يجعل الممثل قادرًا على التعبير عن كل إمكانياته أمام الجمهور: «هو عالم مختلف، وحاجة عظيمة بالنسبة للممثل والجمهور».

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «مع قصواء» عبر شاشة «ten»: «قدمت عرضًا مسرحيا باسم بيت الجنون، وأتمسك بالمسرح رغم تعدد أدواري في التلفزيون والسينما».

وتابع بأنه سعيد بسبب قوة العلاقة التي أصبحت تربطه بالمشاهد المصري: «شعرت أنني وصلت إلى الجمهور المصري لأني أحبه، والمصريون ندهوا عليّ بدياب، وهو الشخصية التي أجسدها في مسلسل خطوط حمراء، مع أحمد السقا، وندهوا عليّ بمروان.. رغم أن الشخصيات شريرة لكن المصريين ندهوا عليّ وهم بيضحكوا».

وأردف أنه يصور مسلسل «موسى» مع الفنان محمد رمضان: «هنقدم ملحمة كبيرة في رمضان، وبدأت تصوير فيلم آل هارون، وسأقوم بتأجيل تصويره حتى أنتهي من العمل الحالي».

وكانت شركت «مونت برودكشن للإنتاج الفني»، قد نظمت جلسة تصوير لأفيشات فيلم «آل هارون» الذي تنتجه في الوقت الحالي استعدادًا لبدء التصوير، وشدد المنتج حسني محمود، صاحب الشركة في بيانٍ، على أنه حرص على أن تكون جلسات تصوير أفيشات الفيلم بالمقر، من أجل إقامة اجتماعات إضافية وتنسيق سريع ومستمر لحل أي سلبيات قد تواجه فريق العمل وصناعه.