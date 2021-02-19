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محمود مسلم

جنوب إفريقيا تتحفظ على «الملاعب المحايدة» بدوري الأبطال

كتب:

عبدالرحمن محمود
10:10 م | الجمعة 19 فبراير 2021
الأهلي وصن داونز

الأهلي وصن داونز

أصدر اتحاد جنوب إفريقيا لكرة القدم بيانًا مثيرًا، بشأن أزمة أنديته في دوري أبطال أفريقيا بعدما قررت دولة المغرب عدم استضافة مباراة كايزر تشيفز والوداد المغربي في أولى مباريات دور المجموعات، وكذلك تأجيل الاتحاد الإفريقي مباراة صن داونز وبلوزداد الجزائري.

وقال اتحاد جنوب إفريقيا في بيانه: «بعد استئناف كرة القدم في البلاد لكل من الأنشطة الدولية والمحلية، لم نشهد ارتفاعًا في عدد الإصابات بسبب البروتوكولات الصحية الصارمة المعمول بها، والتي تتماشى مع بروتوكولات CAF COVID-19 الصحية».

وتابع: «لن تذهب جميع الأندية / المنتخبات الوطنية إلى ملاعب محايدة، حيث لا توجد أسباب صحية كبيرة للقيام بذلك، ونطلب من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تزويدنا بأي خرق للبروتوكولات الصحية الخاصة بـ COVID-19، من قبل الأندية والفرق الوطنية».

وأضاف البيان: «نطلب من CAF تزويدنا بأي بحث تم إجراؤه بشأن وضع COVID-19 في جنوب إفريقيا، والذي من شأنه أن يضمن بدائل في هذه المرحلة لأن جميع البلدان لديها حالات COVID-19 مع احتلال المغرب المرتبة الثانية في القارة بعد جنوب إفريقيا».

واستطرد: «بعد استضافتنا ساو تومي في تصفيات كأس الأمم الأفريقية وعدد من المباريات في بطولات CAF دون أي حوادث متعلقة بالصحة ، نحث CAF على تطبيق القواعد واللوائح حيث لا ترغب الأندية أو الدول في السفر إلى جنوب إفريقيا أو السماح لجنوب إفريقيا في الدول».

واختتم البيان: «يجب أن تخسر تلك الأندية والدول المباريات بما يتماشى مع لوائح CAF».

وتأتي الرسالة الموجهة إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بعد رفض السلطات المغربية دخول نادي كايزر تشيفز لكرة القدم إلى المغرب للعب مباراة دوري أبطال أفريقيا.

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