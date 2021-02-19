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تونس: 100 برلماني يطلبون سحب الثقة من «الغنوشي»

إضراب في جميع المطارات وتعطُّل قطاع النقل الجوي بسبب «شركة تركية»

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 محمد حسن عامر، ووكالات
10:17 م | الجمعة 19 فبراير 2021
تعطل العمل فى مطار قرطاج بتونس بسبب إضراب العمال

تعطل العمل فى مطار قرطاج بتونس بسبب إضراب العمال

أكد النائب التونسى عن كتلة «تحيا تونس» البرلمانية، مروان فلفال، أن أكثر من 100 نائب وقَّعوا على لائحة تطالب بسحب الثقة من راشد الغنوشى، رئيس حركة النهضة الإخوانية، الذى يترأس كذلك البرلمان التونسى، فى خطوة هى الثانية من نوعها منذ يوليو الماضى. وأوضح، فى تصريحات، مساء أمس، أن «سحب الثقة من زعيم النهضة مسألة ضرورية لإعادة التوازن فى المشهد السياسى وإعادة دور المؤسسات». واعتبر أن «عريضة سحب الثقة التى تم التقدم بها فى الدورة البرلمانية الأولى كانت تعبيراً عن عجز المؤسسة البرلمانية عن القيام بدورها». وبحسب الفصل 51 من النظام الداخلى للبرلمان فى تونس، فإنه «يجوز للنواب سحب الثقة من رئيس البرلمان أو أحد نائبيه بموافقة الأغلبية المطلقة».

من جهة أخرى، تعطَّل اليوم نشاط النقل الجوى كلياً فى تونس، بسبب دخول جميع الخطوط الجوية التونسية فى إضراب مفتوح بكل مطارات البلاد، على خلفية تنفيذ شركة «تاف» التركية حجزاً احتياطياً على جميع الحسابات المصرفية التابعة لها. ودعا أمين عام اتحاد الشغل، نورالدين الطبوبى، فى كلمته، خلال تجمع احتجاجى لعمال شركة الخطوط الجوية التونسية، ضد الشركة التركية، إلى تنفيذ إضراب فى كل المؤسسات للتصدى لمخطط الحكومة الرامى إلى خصخصة القطاع العام. وجاء الإضراب لـ«تجديد المطالبة» بإنقاذ الشركة الوطنية التى تواجه شبح الإفلاس.

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