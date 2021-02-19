«لبنان»: مطالب بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في انفجار «مرفأ بيروت»

طالب رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، رئيس الجمهورية، ميشال عون، ورئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، اليوم، بإرسال طلب فوري إلى الأمين العام للأمم المتحدة لتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية لكشف ملابسات انفجار مرفأ بيروت، بعد يوم من استبعاد محكمة لبنانية، أمس الأول، القاضي فادي صوان عن الإشراف على التحقيق في الانفجار.

وقال «جعجع»، في تغريدة على «تويتر»: «للأسف حصل ما كنا نتوقعه، وتم كف يد القاضي صوان عن ملف انفجار المرفأ بعد أن وُضعت العراقيل تباعاً على طريقه». وأضاف: «لا يقنعنا أحد بأن أي تحقيق محلي ممكن أن يوصلنا إلى أي نتيجة جدية في جريمة المرفأ». وتابع: «لا أمل يُرجى في المجموعة الحاكمة الحالية، والحل الوحيد هو في إعادة تكوين هذه السلطة فوراً، ولا سبيل إلى ذلك إلا بانتخابات نيابية مبكرة».

وسيقوم تكتل «الجمهورية القوية» بتوقيع عريضة وتوجيهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة للغرض نفسه. واستبعدت محكمة لبنانية «صوان»، الذي اتهم سياسيين كباراً بالإهمال في انفجار مرفأ بيروت، ما أثار غضب عائلات الضحايا الذين قالوا إن ذلك أظهر أن الدولة لن تحاسب أصحاب النفوذ أبداً. وكان «صوان» يشرف على التحقيق فى أكبر انفجار غير نووي في التاريخ، ووجَّه اتهامات الإهمال، في ديسمبر، لثلاثة وزراء سابقين ورئيس حكومة تصريف الأعمال.