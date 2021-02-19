القصه الكاملة.. الغضب يدفع نجارا لإشعال النيران في صاحب فرن بالغربية

«لحظات من الخلاف ولدت شبح الموت ودخول الشيطان بين أنفس البشر من أهالي قرية شنراق بمركز السنطة»، ففي محافظة الغربية اشتعلت الفتنة وخلافات الجيرة بين أسر وعائلات القرية مع صاحب فرن عيش بلدي فجأه بسبب عدم العدالة في توزيع كميات العيش وطابور أفراد العائلات طوال فترات العمل، وهو ما أدى إلى اشتعال فتيل الأزمة.

تطور الأمر إلى إقدام أحد الأفراد، ويعمل نجاراً على إضرام النيران في صاحب الفرن باستخدام «المولوتوف» بعد تشابك بالأيدي، وذلك لتأديبه، الأمر الذي تسبب في إصابته بحروق من الدرجه الأولي والثانية، وتم نقله بالإسعاف إلي قسم الحروق بمستشفي السنطة المركزي.

من جانبه، أصدر المحامي العام لنيابات غرب طنطا الكلية توجيهاته إلى رئيس نيابة مركز السنطة بفتح باب التحقيق في حادث تعدي نجار على صاحب فرن وإشعال النيران بجسده باستخدام «ملوتوف» بسبب خلافات الجيرة وصف طابور لتوزيع العيش.

وشدد المحامي العام في تعليماته إلى مساعديه بتشكيل فريق من النيابة العامة ومعاينة موقع الحادث لسماع أقوال شهود عيان الحادث وأقوال طرفي المشاجرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية.

وكانت القرية شهدت عصرا اندلاع مشاجرة بين مجموعة من المواطنين وصاحب فرن استخدم فيها زجاجات الملوتوف والتشابك بالأيدي وطرفيها «أ ال السباعي» صاحب فرن عيش و«س ع الجزار» ٣٠ سنة، نجار موبيليا لخلافات على تأخيرة في الدور، ما أسفر عن إصابة صاحب الفرن بحروق فى الوجه والأيدي.

كما انتقلت الأجهزة الأمنية، وضبطت أطراف واقعة واقتادتهم إلى ديوان مركز شرطة السنطة.

وأكد محمد حسن، أحد شباب أهالي القرية أن الخلافات جاءت بين النجار وصاحب الفرن والمواطنين بسبب خلافات سابقة بينهم فضلا عن وقوف المواطنين في طوابير غير منتظمة والتمييز في توزيع العيش بشكل ملحوظ.

وكان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية قد تلقي إخطاراً يفيد بنشوب مشاجرة بين طرفين على خلافات على الطابور في الدور أمام أبواب فرن عيش بناحية شنراق بمركز السنطة بنطاق المحافظة.

وأوصي مدير الأمن بتشكيل فريق بحث جنائي وبانتقال العقيد أحمد كوهيه رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي السنطة وزفتي يرافقه ضباط وحدة مباحث السنطة وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى محل الواقعة وبمعاونة الأهالى تم ضبط «س ع الجزار» ٣٠ سنة نجار موبيليا بشنراق وتسليمه للشرطه ونقل المصاب «أ ال السباعي» صاحب فرن عيش بشنراق إلى مستشفى السنطة المركزي لإسعافه وتلقي العلاج لإنقاذ حياته من الموت.

وكلفت إداره البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة رقم 3856 لسنة 2021 جنح السنطة لسنة 2021 م وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.