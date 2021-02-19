«ثأر فان دايك».. حافز قديم لليفربول في ديربي ميرسيسايد

تقام غدا السبت العديد من المواجهات القوية والمثيرة في دوريات أوروبا الكبرى «بيج 5» للموسم الجاري 2020-2021، والتي تسعى من خلالها الأندية للظفر بالنقاط الثلاث، أملا في الدخول في المنافسة على اللقب أو الهروب من المراكز المؤدية للهبوط.

وتعد أبرز صدامات الليلة المواجهة التي تجمع بين ليفربول، المحترف ضمن صفوفه المصري محمد صلاح، وإيفرتون في ديربي ميرسيسايد، بالجولة الـ25 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج».

ويستضيف فريق ليفربول نظيره إيفرتون على ملعب آنفيلد في مباراة الديربي، والتي يسعى من خلالها أصحاب الأرض لاستعادة التوازن في الدوري، لاسيما أنه تعرض لثلاث خسائر متتالية، إلا أن الفريق صالح جماهيره بعض الشيء بالفوز في ذهاب دور الـ16 على لايبزيج الألماني، ما جعل معنويات لاعبيه ترتفع قليلا قبل مواجهة الديربي أمام التوفيز.

ويحتل ليفربول المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 40 نقطة، فيما يحتل إيفرتون المركز السابع برصيد 37 نقطة.

علما بأن هذه المواجهة يدخل التوفيز على أمل حصد النقاط الثلاث بعد الخسارة الكبيرة للفريق في الجولة الماضية على يد مانشستر سيتي بثلاثية لهدف.

كما ستكون المباراة ثأرية للريدز، خاصة أن مواجهة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2 إلا أنها شهدت الخسارة الأكبر بتعرض فيرجيل فان دايك، مدافع الفريق، للإصابة والتي أبعدته لنهاية الموسم.

ويأمل فريق ليفربول في إنهاء سلسلة النتائج السلبية مؤخرا بعدما سقط الريدز في آخر 3 مباريات متتالية أمام كل من برايتون بهدف نظيف ومانشستر سيتي برباعية نظيفة وليستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

كما يسعى «صلاح» لتعزيز صدارته لقائمة هدافي الدوري الإنجليزي إذ يتربع على القمة برصيد 17 هدفًا متقدما على برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد وصاحب الـ14 هدفا، بينما يلاحقهم كل من دومينيك كالفيرت ليوين من إيفرتون وهاري كين وهيونج مين سون من توتنهام.

ويأمل فريق ليفربول في استغلال الانتصار الذي تحقق على مضيفه فريق لايبزيج الألماني بثنائية نظيفة يوم الثلاثاء الماضي في ذهاب دور الـ 16 من مسابقة دورى أبطال أوروبا للعودة لطريق الفوز محليا أمام جاره إيفرتون.

وفي السياق ذاته، يمتلك كلوب مسيرة رائعة أمام إيفرتون، حيث واجه كلوب رفقة ليفربولفي ديربي الميرسيسايد في 12 مباراة، حيث انتصر في 7 مباريات وتعادل في 5 ولم يخسر نهائيا أمام التوفيز.