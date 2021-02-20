وزيرة الصحة تتفقد منشآت التأمين الصحي الجديد بالإسماعيلية (فيديو وصور)

تفقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إلى مقر وحدة طب الشهداء بمحافظة الإسماعيلية؛ لبدء جولة شاملة على المراكز الطبية التي تشهد انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وتفقدت زايد، أقسام المركز الطبي، والتقت عددًا من العاملين به خلال تفقدها، كما التقت بعض المواطنين، واستمعت لأرائهم حول المنظومة الصحية بعد تطويرها.

وطالبت الأطباء بمتابعة التدريبات والاستشاريين بوزارة الصحة بشكل مستمر؛ للتعرف على الآليات الجديدة الخاصة بالعمل في المنظومة.

ومن المفترض أن تتفقد وحدة طب الأسرة بالكيلو 2، ثم مركز طب المحسمة القديمة بالقصاصين، يليه مستشفى القصاصين المركزي، ثم مستشفى التل الكبير المركزي، ووحدة طب الأسرة بمنطقة السلام بالتل الكبير.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد افتتح صباح الثلاثاء، مجمع الإسماعيلية لانطلاق منظومة التأمين الصحي في محافظات الإسماعيلية والأقصر وجنوب سيناء، يرافقه الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة .

ويقع المجمع الطبي بالإسماعيلية، في قلب المدينة على الطريق الدائري على بعد خطوات قليلة من جامعة قناة السويس، وهو أكبر صرح طبي متكامل يقدم خدمة طبية في المحافظة.

وقالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن مجمع الإسماعيلية الطبي قلعة من قلاع الرعاية الصحية من خلال منظومة التأمين الصحي الشامل في الإسماعيلية،وأضافت أن منظومة التأمين الصحي الشامل ستشمل 100% من المواطنين.

وتابعت: «لدينا منظومة مميكنة يمكننا متابعة كل شيء عن صحة المواطن، وكان لدينا خطة شاملة لتأهيل المصريين للدخول في المنظومة وبدأت من مبادرات في عام 2018 كمبادرة القضاء على فيروس سي».

وأوضح الدكتور أحمد السبكي المشرف على منظومة التأمين الصحي، أن التكلفة الإجمالية لتشغيل الثلاث محافظات التي تم افتتاحها ودخولهم مرحلة التشغيل التجريبي لمنظومة التامين الصحى الشامل قدرت بـ 23.03 مليار جنيه مصري، منهم 10.125 مليار جنيه شاملة تكلفة البنية التحتية والتجهيزات الطبية وغير الطبية بمحافظة الإسماعيلية.