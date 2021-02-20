«الصحة»: ارتفاع معدل الشفاء من كورونا لـ77.3% داخل مستشفيات العزل

كشفت إحصائيات وزارة الصحة والسكان الخاصة بمستجدات فيروس كورونا عن ارتفاع معدل الشفاء بالفيروس داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى الجمهورية، ووفقا لآخر تقارير صادرة من الوزارة وصلت نسب الشفاء لـ77.3%.

جاء ذلك بعد تسجيل وزارة الصحة والسكان، أمس، خروج 399 متعافيا من فيروس من الفيروس، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم حسب ما أوصت بيه منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 136889 حالة حتى اليوم.

وطالبت وزارة الصحة والسكان من المواطنين ضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات ومراعاة التباعد الاجتماعي والمداومة على غسيل اليدين والحفاظ على التهوية الجيدة وتطهير الأسطح بشكل مستمر.

كما ناشدت الوزارة أي شخص يبلغ من العمر 65 عاما، فيما أكثر وأصحاب الأمراض المزمنة، وكذلك السيدات الحوامل بعدم الخروج من المنازل إلا في حالة الضرورة القصوى، وفي حالة الخروج لابد من ارتداء الكمامات والبعد عن المناطق المزدحمة، وكذلك غسل اليدين بالماء والصابون أو تطهيرها بالكحول في حال لمس أي أسطح.

كما وضعت وزارة الصحة والسكان خطة وقائية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم تزامنا مع عودة الطلاب لاستكمال نصف العام، وذلك للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وطالبت الوزارة من أولياء الأمور مساعدتها في توعوية الطلاب بخطر الإصابة بالفيروس والحفاظ على التباعد الاجتماعي بين كل طلب والآخر وعدم الزحام أمام المدارس.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنه طبقًا لتوصيات المنظمة الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا، وتواصل وزارة الصحة والسكان أعلى درجات الاستعداد القصوى داخل المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي أولا بأول لاتخاذ ما يلزم للحد من انتشار العدوى.