وزيرة الصحة تطلق اسم «طبيب الغلابة» على وحدة طب المحسمة بالإسماعيلية

قررت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم، إطلاق اسم الطبيب محمد إسماعيل، على مركز طب المحسمة بمدينة القصاصين.

وعرف الطبيب بـ«طبيب الغلابة» في قرية المحسمة، والتي عمل فيها علب مدار 15 عامًا، حتى توفي مع بداية الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، بعد صراع مع المرض.

وقالت وزيرة الصحة، إن إطلاق اسم الطبيب على الوحدة جاء كلمسة وفاء لما قدمه من جهود على مدار سنين طويلة، وعمله لخدمة أهالي القرية، وارتباطهم لما قدمه لهم من مساعدات، وإطلاق لقب طبيب الغلابة عليه.

وتفقدت وزيرة الصحة، مركز طب المحسمة، خلال زيارتها لمحافظة الإسماعيلية بعد تفقدها للمركز طب الشهداء بمنطقة حي ثان الإسماعيلية، ومركز طب كيلو 2.

وتفقدت أقسام المركز الطبي، والتقت عددًا من العاملين به خلال تفقدها، كما التقت بعض المواطنين واستمعت لآرائهم حول المنظومة الصحية بعد تطويرها.

وطالبت الأطباء بمتابعة التدريبات والاستشاريين بوزارة الصحة بشكل مستمر للتعرف علي الآليات الجديدة الخاصة بالعمل في المنظومة.

ووجهت وزيرة الصحة، بتكثيف حملات التثقيف والتوعية الصحية للمنتفعين عن منظومة التأمين الصحي الشامل، وزيادة الوعي لديهم بمدى أهمية متابعة حالتهم الصحية باستمرار والاستفادة من الخدمات الطبية المقدمة لهم

ومن المفترض أن تتفقد مستشفى القصاصين المركزي، ثم مستشفي التل الكبير المركزي، ثموحدة طب الأسرة بمنطقة السلام بالتل الكبير.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح الثلاثاء، مجمع الإسماعيلية لانطلاق منظومة التأمين الصحي في محافظات الإسماعيلية والأقصر وجنوب سيناء، يرافقه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.