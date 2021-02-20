«تدريب التنسيقية»: تفعيل البروتوكول مع ويليس تاورز خلال الأيام المقبلة

قال النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب، رئيس لجنة التدريب والتطوير بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن هناك عدة أسئلة تدور حول البحث عن نقاط القوة، وما هي أدوات التقييم المعتمدة الدولية لتنمية نقاط القوة.

وأضاف خلال مؤتمر توقيع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بروتوكول تعاون وشركة «ويليس تاورز واتسون»، المتخصصة في مجال الاستشارات والوساطة، في أحد الفنادق بالقاهرة، لتقييم وتطوير القيادات الشبابية، أن الاهتمام بالعنصر البشري يأتي في المقدمة، ولابد من تقييم الشخص لمعرفة نقاط القوة والضعف، مشيرا إلى أنه تم عمل بحث عن أفضل الشركات في هذا المجال، إلى أن وجدنا شركة ويليس تاورز.

وأكد أنه سيتم تفعيل البروتوكول خلال الأيام المقبلة، متابعا أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، هي مصنع القيادات الشبابية في مصر، وسيخرج منها وزراء ونواب وزراء ومحافظين، لافتا أن التنسيقية استطاعت في 3 سنوات تحقيق نجاحات على أرض الواقع، حيث أصبح لها 6 نواب محافظين و31 عضوا بمجلس النواب، و12 عضوا بمجلس الشيوخ.

وحضر توقيع البروتوكول، السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وحسن حلمي، رئيس قطاع الموارد البشرية، بشركة ويليس تاورز واتسون، وكرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، وخالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، والربان عمر صميدة، رئيس حزب المؤتمر، عضو مجلس الشروخ، تيسير مطر، رئيس حزب ارادة جيل، عضو مجلس الشيوخ.