«الكرملين»: الناتو يقوم بأعمال عدوانية تجاه روسيا ويجبرنا على الرد

قالت الرئاسة الروسية «الكرملين»، إن «الناتو» يحرك بنيته التحتية العسكرية بالقرب من حدودنا، الأمر الذي يجبرنا على الرد، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» في نبأ عاجل.

وأضافت الرئاسة الروسية، أن «الناتو» يقوم بأعمال عدوانية تجاه روسيا، ويجبرنا على التحرك لحماية أنفسنا.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال إن روسيا، تحاول إضعاف حلف الناتو، وذلك خلال كلمته في مؤتمر ميونيخ للأمن.