انخفاض أعداد المصابين بكورونا إلى 350 مصابا بـ«عزل المنوفية»

انخفضت أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد خلال الأيامالقليلة الماضية، بمحافظة المنوفية، وسجلت مستشفيات العزل أدنى معدلات الإصابة خلال الموجة الثانية لانتشار الفيروس، بعد أن سجلت المستشفيات في بداية الموجة 1400 حالة داخل مستشفيات العزل .

150 مصابا بالعنايات المركزة

وأكد الدكتور فيصل جوده وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد انخفضت بشكل محلوظ خلال الفترة الأخيرة، موضحا تسجيل 150 حالة أصابة داخل العنايات المركزة في مستشفيات العزل بالمحافظة، فيما تتواجد 200 حالة في الأقسام الداخلية بمستشفيات العزل.

دور الأطباء في مواجهة كورونا

وأضاف وكيل وزارة الصحة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الأطقم الطبية بمستشفيات العزل قامت بملحمة فيما يخص علاج المصابين بفيروس كورونا علي مدار الموجتين الأولي والثانية، موجها الشكر لكل الأطقم الطبية في مستشفيات العزل الصحي بالمحافظة علي دورها في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن الطب الوقائي يتابع حالات العزل المنزلي بشكل مستمر مع تقديم كل الدعم للمصابين.

تلقي لقاح كورونا

وأشار «فيصل»، إلى أن حصول الأطقم الطبية في مستشفيات العزل علي اللقاح يسير بشكل منتظم، مؤكدا بدء تطعيم الجرعة الثانية للقاح خلال اليومين الماضيين، مطالبا الأطقم الطبية بالتقديم للحصول علي اللقاح لمنع انتشار فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة لأنهم أكثر الفئات المعرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد .

الجدير بالذكر أن مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، استلمت من وزارة الصحة 1104 جرعة لقاح فيروس كورونا، وتم توزيعهم على المستشفيات منهم 248 لمستشفى صدر شبين الكوم، و303 لمستشفى العزل بالباجور، وجرعة واحده فقط لمستشفي صدر منوف، وتشمل الكمية المخصصة للأطقم الطبية الجرعة الأولي والثانية للمسجلين في وزارة الصحة .