وكيل صحة المنوفية يجري عمليتين جراحيتين أثناء مروره على أحد المستشفيات

أجرى الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، والدكتور عبدالباري العجيزي، مدير عام الطب العلاجي بالمنوفية، عمليتين جراحيتين لمرضى بقسم العمليات بالمستشفى احتاجت حالتهما التدخل السريع لإجراء عملية، في موقف إنساني، فالأول كان يحتاج تدخل منظار جراحي بشكل عاجل، والثانية كانت تدخلا جراحيا لاستئصال مرارة لمريض طوارئ استدعت حالته الصحية التدخل الفوري.

وأكدت مصادر بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، أن الدكتور فيصل جودة، والدكتور عبدالباري العجيزي، مرا على المستشفى لمتابعة العمل في المستشفى، مؤكدا أن الحالات خرجت بعد عمل اللازم ووضعهم تحت الملاحظة، وطمأنت ذويهم الذين قدمو الشكر معربين عن سعادتهم للفريق الطبي، موضحا أن الدكتور جمال رشاد مدير المستشفى، والدكتور ميمي خضر رئيس العمليات بالمستشفى شاركا في إجراء العملية الجراحية.

وأكد الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أنه لا يمكن أن نغفل جهود الدولة في ملف الصحة، مشددا على أن الوزارة وضعت صحة المواطنين على رأس أولوياتها إيمانا بحق كل مواطن في الرعاية الصحية وفقا لأعلى معايير الجودة، موضحا أن المبنى الذي تم فيه التداخلات الجراحية، اليوم، مقام بالجهود الذاتية من أهل الخير بتكلفة إجمالية مقدرة بثلاثة ملايين جنيه، ونحن الآن نحصد ثمرة التبرعات في انقاذ حياة المرضى.

وطالب وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، المجتمع المدني بضرورة التكاتف مع الدولة المصرية لرفعة شأن المنظومة الصحية مع وجود كادر طبي بالمحافظة أثبت أنه أكفأ الأطقم الطبية، واستطاع ضرب أروع الأمثلة في الصمود في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد . على صعيد متصل، افتتح الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، قسم العلاج الطبيعي الذي تم تجهيزه بوحدة كفر الشيخ شحاته ووحدة طوخ دلكة بأحدث الأجهزة للعلاج والتأهيل بالجهود الذاتية ولتقديم خدمة علاجية مميزة بالوحدات الصحية ومراعاة ظروف المرضى بالقرية والقرى المجاورة ورافقه خلال الزيارة، الدكتور إيهاب صبحي مدير إدارة العلاج الطبيعي، والدكتورة إيريني عطية مديرة الإدارة الصحية بتلا.