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حظك اليوم الأحد 21-2-2021 برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي

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الوطن
12:05 ص | الأحد 21 فبراير 2021
حظك اليوم برج الجدي

حظك اليوم برج الجدي

تتصف أنثى برج الجدي بأن لديها قدرة على التحكم في النفس وتوجيه تصرفاتها لتنفيذ الصواب، كم أنها تمتلك حسا عاليا في المسئولية، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة مما يجعلك تبدو اليوم نشيطا ومستعدا للتعاون وللقيام بواجباتك.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

الشمس بمنزل العلاقات تعدك بأوقات رائعة، وتمنحك بلاغة في التعبير عن مشاعرك وأفكارك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة غادة عادل، ويوافق تاريخ ميلادها 25 ديسمبر.

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