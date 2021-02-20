7 عمليات جراحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية 

أجرت الفرق الطبية بمنظومة التأمين الصحي الشامل، في محافظة الإسماعيلية، حتى مساء اليوم السبت، 7 عمليات جراحية، منذ بدء تشغيل المنظومة تجريبياً في المحافظة، اعتباراً من الثلاثاء الماضي.

وشملت الجراحات ولادة قيصرية، وتركيب أسلاك معدنية، واستئصال الزائدة الدودية، واستكشاف نزيف داخلي، وتركيب مثبت خارجي لساق، وتركيب مسمار نخاعي لعلاج كسر بعظمة الفخذ لمواطن، وذلك داخل مجمع الإسماعيلية الطبي.

وقال الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، إن الجراحات تمت في غرف عمليات مجهزة، وفقاً لأعلى المستويات الطبية، بعد الانتهاء من رفع كفاءة وتجهيز المجمع الطبي المتكامل بالإسماعيلية وباقي المنشآت الصحية.

وقال إن المنظومة تقدم 2300 خدمة طبية للمنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية، من خلال 66 منشأة، تشمل 12 مستشفى، و20 مركزاً صحياً، و34 وحدة صحية، بما يتماشى مع توجهات القيادة السياسية وأهداف رؤية مصر 2030 في توفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة.

وأضاف أن المنظومة تغطي الخدمات الطبية التي توفرها الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل للمنتفعين، وكل احتياجات المرضى، بين تدخل جراحي، وتحاليل، وأشعة، وعلاج أورام، وزراعة أعضاء، وأجهزة تعويضية، ومعينات بصرية وسمعية، وعلاج أسنان، وأغذية علاجية وتكميلية وغيرها، وذلك وفقاً لأحدث سبل العلاج والأدوية المعتمدة عالمياً.

وتابع رئيس هيئة الرعاية الصحية قائلاً إنه ليس هناك سقف للإنفاق على تقديم الخدمات الطبية للمرضى في المنظومة الجديدة، بل إنها تتيح السفر للخارج لمن يتعذر علاجه بمصر، وتتحمل الخزانة العامة للدولة اشتراكات غير القادرين والفئات الأكثر احتياجاً.

وقال إنه تم تشغيل 22 مركزاً ووحدة صحية، و 3 مستشفيات بالإسماعيلية، يتم من خلالها تقديم كافة الخدمات والرعاية الصحية للمنتفعين بخدمات المنظومة الجديدة.

وزارت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، محافظة الإسماعيلية، اليوم السبت، لتفقد بعض المراكز الطبية، التي بدأ العمل بها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.