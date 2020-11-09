مي عبدالحميد: بعنا 50 ألف كراسة شروط.. والحجز مستمر حتى 12 ديسمبر

قالت الدكتورة مي عبدالحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن الإقبال كان كبيرًا اليوم على سحب كراسات الشروط، إذ جرى بيع 13 ألف كراسة في بداية اليوم، ووصل هذا العدد إلى 23 ألفا في نهايته، موضحةً: "تجاوزنا 50 ألف كراسة حتى الآن طرحناهم لـ125 وحدة سكنية".

وأضافت "عبدالحميد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري مقدمة برنامج "مساء DMC"، عبر شاشة ""DMC: "من المقرر أن يستمر طرح الكراسات حتى 12 ديسمبر المقبل وسنستمر في طرح الكراسات حتى اليوم الأخير في الحجز واللي هيشتري في أول اليوم زي اللي هيشتري في آخر اليوم".

وتابعت، أن الوحدات موجودة في أكتوبر الجديدة والسادس من أكتوبر ومدينة بدر وحدائق العاصمة والعبور الجديدة والعاشر من رمضان والسادات ورشيد الجديدة وسوهاج الجديدة وقنا الجديدة وأسوان الجديدة: "نغطي كل محافظات الجمهورية كلها تقريبًا".

وأوضحت: "نتبع سياسات تسعير واحدة منذ نشأة الصندوق وهو ما يعني تساوي أسعار الوحدات في مختلف الأماكن والمناطق المطروحة مع الوضع في الاعتبار أننا نزيد الدعم الموجه إلى الفئات الأكثر احتياجا، ووحدات الإسكان الاجتماعي يبلغ سعر المتر فيها نحو 3100 للمتر بمساحتي 75 مترًا و90 مترًا، أما الإسكان المتوسط فإن ثمن الوحدة 4700 للمتر بمساحتي 100 متر و110 مترًا و120 مترًا".

وحول الدعم الموجه إلى هذه الوحدات، قالت: "بالنسبة إلى الإسكان الاجتماعي فإننا ندعم الوحدة بضعف ثمنها وتقدر 220 ألف جنيه إلى 280 ألف جنيه لمنخفضي الدخل، ووحدة متوسطي الدخل فإننا نصل إلى 250 ألف جنيه لكن على سعر وحدة تقدر بنحو500 ألف جنيه وتكون مدعومة بنصف ثمنها".