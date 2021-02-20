ضبط المتهم بدهس عامل الدليفري «شهيد لقمه العيش» بالمحلة

تمكنت الأجهزه الأمنية بمديرية أمن الغربية، قبل قليل، من ضبط المتهم بدهس الشاب «محمد صلاح»، المعروف إعلامياً باسم «شهيد لقمة العيش»، الذي يعمل «دليفري»، أثناء استقلاله دراجته النارية في شارع «شكري القواتلي» بمدينة المحلة الكبرى، حيث تم تحديد محل تواجد المتهم، ويُدعى «ناصر منصور»، مقيم بمنطقة «البساينة»، بدائرة مدينة المحلة.

وفور تحرير المحضر اللازم بضبط المتهم، أصدر المستشار عماد سالم، المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية، توجيهاته العاجلة إلى رئيس نيابة أول المحلة، بفتح باب التحقيق في الواقعة، التي أسفرت عن مصرع الشاب، سائق الدليفري، بعدما صدمته سيارة طائشة، في الشارع محل الحادث.

وكلف المحامي العام، في وقت سابق، بتشكيل فريق من أعضاء النيابة العامة وخبراء الأدلة الجنائية، لمعاينة موقع الحادث، وتفريغ الكاميرات، لتحديد هوية مرتكب الحادث، وسماع أقوال شهود العيان.

ونعى العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي من أبناء مدينة المحلة الشاب «محمد صلاح»، ابن منطقة «أبو شاهين»، في نهاية العقد الثاني من العمر، وأطلقوا عليه «شهيد لقمة العيش»، عقب وفاته في حادث بعد أن صدمته سيارة ملاكي مسرعة، تردد أنها تقودها فتاة وبرفقتها عدد من زملائها وزميلاتها، فرت هاربة من موقع الحادث، بحسب روايات شهود الحادث.

وكان اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطاراً بالحاجث من العقيد أحمد الحوشيـ مأمور قسم شرطة أول المحلة، وباشرت القيادات الأمنية دورها، تحت قيادة العقيد خالد عبد الفتاح، رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة، وبمشاركة قوات من الشرطه السرية والنظامية، حيث انتقلت إلى مكان الواقعة، للوقوف علي تطورات الحادث.