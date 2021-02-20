الأعلى للجامعات يوافق على إنشاء فرع لجامعة السويس بمدينة أبورديس

أعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن المجلس الأعلى للجامعات وافق في اجتماعه اليوم السبت، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، على إنشاء فرع جامعة السويس بمدينة أبورديس بجنوب سيناء.

وأوضح المحافظ في تصريح له، اليوم السبت، أن فرع الجامعة يضم 4 كليات، تشمل الآداب، والتربية، والتجارة، والعلوم، مشيراً إلى أنه يجري اتخاذ الإجراءات الخاصة بتخصيص مساحة 50 فداناً بمدينة أبورديس، لإنشاء فرع الجامعة الجديد.

وقال محافظ جنوب سيناء إنه يعتبر هذا القرار تاريخي، وإنجاز يضاف إلى إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي قرر تنمية شبه جزيرة سيناء، مؤكداً أن هذه التنمية لن تتحقق سوى بالتعليم.

وأكد أن المحافظة بحاجة إلى جامعة حكومية، خاصةً أن جامعة «الملك سلمان» بمصروفات، ولا يستطيع الكثير من أولياء الأمور تحمل نفقات إلحاق أبنائهم بها، إضافة إلى تكبدهم مصروفات إقامة الطلاب في المدن الجامعية، عند التحاقهم بالجامعات الحكومية خارج المحافظة، لذلك كان هناك مطلب جماهيري بإنشاء جامعة حكومية.

واعتبر «فودة» قرار اختيار موقع إقامة الجامعة في مدينة أبورديس قراراً موفقاً، خاصة أنها مدينة تتوافر بها مساحات كبيرة، وتُعد في موقع متوسط بالنسبة لمدن خليج السويس، إلى جانب أنه من المخطط أن يجري إعادة تخطيط المدينة عمرانياً مرة أخرى، بشكل يليق بالجامعة الجديدة، بالإضافة إلى أن المدينة تنتج ثلث إنتاج مصر من البترول.

وقال إن المجلس التنفيذي للمحافظة وافق في جلسته، التي عقدت في شهر نوفمبر الماضي، على تخصيص 50 فدان لإنشاء جامعة حكومية في مدينة أبورديس، في حي السلام، بالقرب من الطريق الدولي الجديد.

وفي نفس السياق، أشاد السيد عوض، عضو مجلس النواب بمحافظة جنوب سيناء، بقرار المجلس الأعلى للجامعات، مؤكداً أن التنمية الحقيقية تبدأ بالتعليم، الذي يساعد في خلق أجيال جديدة تحارب الإرهاب والتطرف، وتعزز من قيم المواطنه، وقدم الشكر إلى القيادة السياسية، التي تعمل ليلاً ونهاراً من أجل تنمية وتطوير سيناء، وإقامة مشروعات عملاقة بها.

وأشار إلى أن محافظة جنوب سيناء من المحافظات الأقل على مستوى مصر بالنسبة لمحو الأمية، حيث توجد مدرسة في جميع الأودية تقريباً، بهدف تعليم أبناء المحافظة، ومنع التسرب من التعليم، وقال إن فرع جامعة السويس الجديد بالمحافظة سوف يكون نواة لإنشاء جامعة بجنوب سيناء في المستقبل.

وقدم عضو مجلس النواب الشكر إلى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، الذي وافق على طلب المحافظ اللواء خالد فودة، بإنشاء جامعة حكومية في جنوب سيناء، مشيداً بالدور الذي قام به المحافظ، خلال السنوات الماضية، لانشاء جامعة وكليات تخدم المواطنين بالمحافظة.