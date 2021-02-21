هنيدي عن رسوبه في الامتحان: وقفت ناضورجية عشان أبويا ما يعرفش النتيجة

روى الفنان محمد هنيدي بعض ذكرياته مع الدراسة والامتحانات، قائلا: «كنت بحط ناضورجية على الشوارع، ناس تبعي عشان لما البوسطجي يجي ماتوصلش النتيجة لأبويا، وكنت عارف أن محمود البوسطجي بيجي كل يوم يفرق الجوابات، وكنت بوقف له ناس على ناصية الشوارع، وفعلا حصلت على الجواب وقولتله متجيبش سيرة، ودخلت الملحق وأهلي ميعرفوش وبعد ما نجحت فيه قولتلهم».

وأضاف «هنيدي» خلال لقاء ببرنامج «سهرانين»، المذاع على شاشة قناة «ON»، ويقدمه الفنان أمير كرارة، أن بعدها انضبطت أموره في الدراسة حيث التحق بالثانوية الرياضية، وكان متخصصا في ممارسة لعب كرة القدم بمدرسة الكرة بنادي الزمالك، وكانت تقع في ستاد القاهرة، وتخرج منها نجوم الكرة مثل فاروق جعفر ومحمود الخطيب ومحمد صلاح، واصفا إياها بالمدرسة العظيمة، وأحلى أيام عمره، حيث كانت مدرسة داخلية مكث فيها عاما على أن يعود للمنزل الخميس والجمعة.

وتابع: «كنت قاعد في الاستاد وأصحابي لما يجوا يتفرجوا على الماتش يقطعوا درجة ثالثة، وأنا أدخلهم درجة أولى، خلاص كنت مسيطر»، لافتا إلى أنه جرى رفده في أول سنتين بكلية الحقوق.

وعن قصته في مباراة الأهلي والاتحاد، قال إنه عندما تم الإعلان عن عدم إذاعة المباراة بهدف جمع إيراد جيد، ما دفع الجمهور للاحتشاد بستاد القاهرة، «كان الماتش يوم الجمعة، فقبلها بيوم عملت أنا وأصحابي مشكلة عشان يحجزونا ونتفرج على الماتش بدل ما نروح البيت، وبعد كدة روحنا نتمرن وبعد التمرين قولنا نفتح ماسورة المياه العمومية للاستاد اللي موجودة في النجيلة المكان اللي بيسنتروا فيه اللاعيبة في نص الملعب، ولما حاولنا نقفلها معرفناش، وقعدوا يشتغلوا في الاستاد عشان الماتش لحد الساعة 12 الظهر، الحمد لله اتلعب الماتش، واحنا اترفدنا أسبوعين».