انتداب 15 ممرضة من مستشفى الصدر لحل مشكلة «تمريض منوف العام»

أكدت مصادر بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة المنوفية، تمكن قيادات المديرية من حل مشكلة نقص الأطقم الطبية، تحديدًا نقص التمريض في مستشفى منوف العام، والتي كانت بمثابة صداع في رأس المسؤولين على مدار الأشهر الماضية، ما تسبب في العديد من المشاكل والتي نقلها المواطنون في صور شكاوى للمديرية لحل مشاكل المستشفى.

وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، اتخذ قرارًا بندب 15 ممرضة من العاملات في مستشفى «صدر منوف»؛ لوجود زيادة في أعداد التمريض فيها لمدة 3 أشهر، واستبدالهم بعد انتهاء المدة بـ15 أخريات لمدة 3 أشهر أخرى.

وشددت المصادر، على أن التنقلات الداخلية تأتي لحل أزمة المستشفيات ولمنع حدوث مشاكل بسبب النقص العددي في طاقم التمريض.

وكشف الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، في وقت سابق، عن عودة العمل في 3 مستشفيات عامة للعمل بشكل طبيعي، بعد انحسار الموجة الثانية لفيروس كورونا وانخفاض عدد الإصابات، ومن بينها مستشفى منوف العام.

وأوضح جودة، أن هذه المستشفيات ستعود للعمل بشكل طبيعي، ولن تستقبل أي حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا، ولن يتم نقل الحالات المصابة بالمستشفى، وإنما لن يقبل حالات جديدة مع خروج الحالات التي تحسنت وشفيت بشكل كامل.

كان وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، قد أكد أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» انخفضت بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى تسجيل 150 حالة إصابة داخل العنايات المركزة في مستشفيات العزل بالمحافظة، ويتواجد في الأقسام الداخلية لمستشفيات العزل 200 حالة مصابة بفيروس كورونا.

وأضاف جودة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الأطقم الطبية بمستشفيات العزل قامت بملحمة في علاج المصابين بفيروس كورونا على مدار الموجتين الأولى والثانية، موجهًا الشكر لكافة الأطقم الطبية في مستشفيات العزل الصحي بالمحافظة على دورها في مواجهة انتشار الفيروس.