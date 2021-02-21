«أولياء أمور مصر» ردا على طارق شوقي: نحن شركاء ونستثمر في تعليم أولادنا

«التدخل السافر من قبل أمهات الطلاب في العملية التعليمية غير مقبول وأصبح أمرًا مضرًا وغير مجدٍ وغير نافع على الإطلاق، الوضع ده ما ينفعش، كل حاجة بقيت أوفر قوي»، بعض من تصريحات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، خلال حواره في برنامج «جروب الماميز»، الذي يُعرض على شاشة «مدرستنا 1»، بخصوص تدخل أمهات الطلاب في العملية التعليمية، وهو ما ردت عليه داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر.

«الحزاوي»: على الوزراة فهم أن ولي الأمر شريك في منظومة التعليم

وقالت «الحزاوي»، لـ«الوطن»، إنه على الوزراة أن تفهم أن ولي الأمر شريك في منظومة التعليم، وجزء لا يتجزأ منها، لذا يجب أن تأخد اقتراحاته في الحسبان، وقد يكون لديه فكرة أو اقتراح يساعد الوزارة أو يحل مشكلة، مشيرة إلى ضرورة وجود ممثل لأولياء الأمور بالوزراة ليكون جزءا من العملية التعليمية في وقت فيه مجالس الآباء عبارة عن مجرد إجراء صوري.

وأوضحت الحزاوي أن مشاركة أولياء الأمور في العملية التعليمية لأبنائهم الطلاب نابع من أن الأسر المصرية أغلبهم يستثمرون في التعليم فهم يرون أن الإرث الحقيقي ليس الأموال أو العقارات بل هو التعليم الذي من خلاله يستطيع الأبناء توفير حياة كريمة في المستقبل لذا فولي الأمر لابد أن يكون متابعا جيدا، موضحة أن التعليم عن بعد دمج أولياء الأمور أكثر في العملية التعليمية فقد وقع على كاهلهم ضرورة متابعة الأبناء ومحاولة تعودهم عليه حتى يستمر العام الدراسي.

«الحزاوي»: أسئلة أولياء الأمور أمر طبيعي

وردا على استياء الوزير من كثرة أسئلة الأمهات، قالت الحزاوي إنه أمر طبيعي على الوزارة أن تتفهمه، فكل ولي أمر يريد معرفة خطوات استكمال العام الدراسي والإجراءات الاحترازية المتوفرة بالمدارس وغيرها وهذا أمر لا يلام عليه ولا يوجه إليه أصابع اتهام بأن ولي الأمر لا يريد الأبناء أن تتعلم أو يعقد لها امتحانات وإن كان هناك بعض الأسر يكون لديها قلق بزيادة ونظرة تشاؤمية للأمور.

وتابعت: «نتمنى أن يكون هناك حوارا مجتمعيا قبل صدور القرارات الهامة، ويمكن استخدام تطبيقات تساعد على وصول أصوات أولياء الأمور للوزارة لأخذها في الحسبان».