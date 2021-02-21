محمد سامي ينشر صورة عمرها 11 عاما مع مي عمر: نجاحها أثار حقد الكارهين

نشر المخرج محمد سامي صورة تجمعه بالفنانة مي عمر، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، منذ 11 عاما، ليرد على الانتقادات التي وجهها له الجمهور في الفترة الأخيرة بشأن مساعدته لزوجته مي عمر خلال مسلسلها الأخير .

وعلق «سامي» على الصورة قائلاً: «دي صورة ليا أنا و مي من 11 سنة، كنا بنفكر في أحلامنا ومستقبلنا وبنتمنى حاجات كتير ربنا إدانا أكتر منها كمان، عشان حاجة مهمة بعد كرمه وعطائه، عشان بجد بنحب بعض وبنساعد بعض طول الوقت في تحقيق أحلامنا».

وأضاف: «بيتهيألي إني صعب كنت أنجح فى شغلي من غير دعم و مساندة مي ليا طول الوقت، الدعم ده حاجات كتير قوى محتاجة مليون بوست عشان تتكتب كلها، والنهاردة أنا وهي بنحتفل بنجاحها اللي تعبت فيه واشتغلت عشانه كتير ووفقت بصعوبة بين بيتها اللي مخلياه جنه ليا أنا وبناتي و بين أهلها وحياتها وشغلها».

وتابع: «في الآخر نجحت نجاح كبير يفرح بيها كل محب و يثير غيرة وحقد الكارهين، مبروك حبيبتي وبنتي ومراتي الغالية، ودايما ناجحة ومتفوقة وتحية لكل ست ناجحة وعارفة توصل لنجاحها رغم واجباتها تجاه أسرته».

بطولة مي عمر لمسلسل «لؤلؤ»

وشاركت مي عمر مؤخرا بمسلسل «لؤلؤ» الذي انتهت حلقاته الـ40 أمس الأول، بعد نجاح كبير، علاقة مي عمر بالتمثيل كانت بدايتها الحقيقية من عند المخرج محمد سامي، حيث أتاح لها الفرصة للظهور الأول، من خلال تقديم دور «ولاء» في مسلسل «حكاية حياة» مع غادة عبد الرازق، ثم رشحها للعمل في مسلسل «كلام على ورق» مع هيفاء وهبي، واستمرت في نجاحات عديدة خلال مشوارها الفني.