مدير «طوارئ المنصورة»: اللاعب محمد سامي دخل وحدة جراحة الوجه والفكين

قال الدكتور سمير عطية، مدير مستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة، إن اللاعب محمد سامي أمين، 29 سنة، لاعب خط الدفاع في نادى غزل المحلة لكرة القدم، أصيب بكسر في عظام الجمجمة بمنطقة الجبهة، ويخضع حاليا للعلاج بوحدة جراحة الوجه والفكين بالمستشفى.

وأضاف «عطية»، في تصريح صحفى، اليوم، أن اللاعب وصل لاستقبال المستشفى مساء الثلاثاء، في الساعة 9 مساء، وأكد أنه أصيب في المباراة التي جمعت فريقه مع الزمالك، في مسابقات الدوري الممتاز لكرة القدم، إثر التحام شديد مع لاعب الفريق المنافس.

وأشار مدير المستشفى، إلى أنه على الفور اتخذت الإجراءات الطبية اللازمة للاعب، وجرى عمل الأشعات التشخيصية والتحاليل اللازمة، وعرضه على كبار الأطباء المتخصصين في جراحة الوجه والفكين، وتبين إصابته بكسر في عظام الجمجمة بمنطقة الجبهة، وتقرر دخوله وحدة جراحة الوجه والفكين، ومازال تحت العلاج.

وأصيب اللاعب محمد سامي، في التحام قوي مع لاعب نادي الزمالك فرجاني ساسي، في الدقيقة 86 من عمر المباراة، والذي استحق الطرد لحصوله على إنذارين في المباراة، وكانت النتيجة في هذا الوقت تعادل الفريقين بنتيجة 1/1 لكل منهما، إلا أنه في الدقيقة 95 من عمر المباراة تمكن فريق غزل المحلة من إحراز الهدف الثاني ليفوز بالمباراة، وتقع أول هزيمة للنادي الأبيض في الدوري هذا العام.

وفور إصابة اللاعب محمد سامي خرج من المبارة، وحول إلى مستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة؛ لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وتبين إصابته بكسر في عظام الجمجمة بمنطقة الوجه.