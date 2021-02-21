ضبط شخصين بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بالدقهلية

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة شرق الدلتا، اليوم، متهمين بالإتجار في المواد المخدرة بدائرة قسم ثان المنصورة بمحافظة الدقهلية، وبحوزتهما كميات من الهيروين والأدوية المخدرة.

وتلقى اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة ثان المنصورة، بتحرير ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات «منطقة شرق الدلتا» محضرا يتضمن ضبط المدعو «مجدى أ. م.»، 41 سنة عامل، ومقيم بمنطقة «عزبة عقل» بدائرة قسم ثان المنصورة، حال وجوده بشارع عبدالسلام عارف، وبحوزته 7 لفافات لجوهر الهيروين المخدر، و300 قرص لحبوب الأبتريل المخدرة، ومبلغ 320 جنيها، وهاتف محمول.

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وبمواجهته في محضر الشرطة، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وحرر عن ذلك المحضر رقم 29/1871 لسنة 2021 جنايات قسم ثان المنصورة، وجار العرض على النيابة العامة.

وورد لقسم شرطة ثان المنصورة المحضر المحرر بمعرفة ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات منطقة شرق الدلتا يتضمن ضبط المدعو «نادر ا. ك.»، 24 عاما، عاطل، مقيم منطقة بعزبة الشال بدائرة قسم ثان المنصورة، حال تواجده بشارع المضرب بدائرة القسم، وبحوزته 20 لفافة لجوهر الهيروين المخدر، ومبلغ 230 جنيها، وآلة حادة «كاتر»، وهاتف محمول.

وبمواجهته في محضر الشرطة، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وحرر عن ذلك المحضر رقم 28 / 1899 لسنة 2021 جنايات قسم ثان المنصورة، وجار العرض على النيابة العامة.