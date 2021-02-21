تطوير شارع الرياضات بهضبة أم السيد بشرم الشيخ: إنشاء مظلات ومشايات

أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أنه جرى الانتهاء من إنارة طريق شارع الرياضات البحرية بمنطقة هضبة أم السيد بشرم الشيخ، بطول 1.7 كيلو متر، وعرض 30 متر، وجارِ الانتهاء من أعمال الطبقة الأخيرة لرصف الشارع، والانتهاء من تجميله، وإقامة مظلات ومناطق ترفيهية ومشايات على جانبيه، وإنشاء «باركينج»، وحارات تهدئة، بهدف توفير الدخول والخروج الآمن للمنطقة.

جاء ذلك اليوم الأحد، خلال الجولة التفقدية التي قام بها محافظ جنوب سيناء بمدينة شرم الشيخ، يرافقه اللواء محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ، لمتابعة نسب التنفيذ بالمشروعات الجاري تنفيذها بمدينة شرم الشيخ.

وتفقد المحافظ خلال الجولة المرحلة الأخيرة من مشروع تطوير هضبة أم السيد، الذي يتضمن تطوير شامل للمنطقة، منها إنشاء ممشى سياحي يطل على البحر بطول 2 كيلو متر، ومشايات بطول 2 كيلو متر وعرض 3.6 متر من الرخام والجرانيت، وإقامة الكورنيش لتصبح المنطقة مقصدًا سياحيًا عالميًا، وإضافة مقاصد سياحية جديدة لمدينة شرم الشيخ.

وتابع المحافظ، خلال الجولة، الأعمال الإنشائية لمبنى مجلس المدينة الجديد ومبنى الخدمات، للوقوف على نسب التنفيذ على أرض الواقع، حيث يقام مبنى مجلس المدينة على أحدث الأساليب الهندسية والمعمارية المتقدمة، وسيجرى العمل به وفقًا للمنظومة الرقمية ويقوم بتنفيذ المبنى الهيئة العربية للتصنيع.

وأوضح المحافظ، أن المبنى يقع في مكان متميز، وسط عدد من الأجهزة الخدمية، مثل جامعة الملك سلمان، وهيئة الاستثمار، ومكتب العمل ومجمع المدارس، ومحكمة شرم الشيخ، والمدينة الشبابية، مما يوفر الجهد والوقت على المواطنين.

كما تابع المحافظ، رفع كفاءة وتجميل وإنارة وتوسعة شارع المحكمة بشرم الشيخ، وبعض الطرق والمحاور العرضية بالمدينة، التي تسهل حركة السير، واحداث سيولة مرورية، إضافة إلى توفير الوقت والجهد في الانتقال داخل المدينة.

وقال المحافظ إنه جارِ تطوير شارع المحكمة، ليخدم عدة مصالح حكومية هامة منها محكمة شرم الشيخ، ومبنى الضرائب العقارية، ومركز خدمة المستثمرين ورجال الأعمال، التابع للهيئة العامة للاستثمار ومصالح خدمية أخرى.