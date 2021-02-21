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انتحار فتاة في أوسيم بسبب استيائها من شكلها

كتب:

هيثم البرعي وجيهان عبد العزيز
07:36 م | الأحد 21 فبراير 2021
جثة ارشيفية

جثة ارشيفية

تخلصت فتاة من حياتها بالقفز من الطابق الرابع بمنزل الأسرة فى أوسيم، ولفظت أنفاسها الأخيرة فى الحال متأثرة بجراحها، وكشفت التحقيقات والتحريات عن أن الفتاة كانت مستاءة من شكلها.

بلاغ للشرطة

وتلقى اللواء رجب عبد العال، مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، بلاغا بوفاة فتاة فى أوسيم، وأمر بتشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة، وأكدت التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد عبد التواب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن الواقعة انتحار وليس فيها شبهة جنائية.

مش عاجبها شكلها

كما بيّنت التحريات التي باشرها العميد عمرو طلعت، رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، أن المتوفاة تعاني من اضطرابات نفسية لأنها مستاءة من شكلها، وصعدت إلى سطح العقار المكون من 4 طوابق، وقفزت وتوفيت.

محاولة سابقة

وقالت والدة المتوفاة، خلال مناقشتها بمعرفة المقدم محمد مجدي، رئيس مباحث مركز أوسيم، إن المتوفاة حاولت الانتحار من قبل، وتحديدا يوم الخميس الماضي، عن طريق تناول جرعة زائدة من حبوب مهدئة، إلا أن الأسرة تمكنت من إسعافها، وتحرر محضر بالواقعة، وأُحيل للنيابة العامة حيث طلب محمد هاني، رئيس نيابة أوسيم، تحريات المباحث حول الواقعة، وأمر بندب الطب الشرعي لبيان سبب وكيفية الوفاة، وصرّح بدفن جثة الفتاة.

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