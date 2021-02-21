الديهي: منطقة قناة السويس الاقتصادية حولت الصحراء لـ«هونج كونج» الشرق

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتمع اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعددًا من المسؤولين، لمتابعة أداء ونشاط هيئة قناة السويس، وكذلك مشروعات الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، موضحًا أن المنطقة الاقتصادية بقناة السويس مشروع مصري واعد ينقل هذه المنطقة من صحراء الجرداء لهونج كونج الشرق.

قناة السويس أقصر شريان للملاحة العالمية لربط الشرق بالغرب

وأضاف «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع عبر فضائية «TeN»، أن قناة السويس أقصر شريان للملاحة العالمية لربط الشرق بالغرب، والأكثر سهولة ويسر وأمن وأمان في العالم أجمع، مؤكدًا أن مصر لم تغلق عينها لحظة عن قناة السويس، والمشروعات المنافسة المحتملة، والتهديدات المحتملة التي تواجه القناة.

قناة السويس كان مشروع بديلا لطريق تاريخي «رأس الرجاء الصالح»

وأوضح الإعلامي، أن اجتماع الرئيس اليوم تضمن الحديث حول تأمين قناة السويس تسويقيُا وتنافسيًا وفنيًا واقتصاديًا وفعليًا، كما ذكر أن مشروع قناة السويس في نفسه كان مشروع بديلا لطريق تاريخي وهو طريق رأس الرجاء الصالح، مشددًا على أن العالم ليس ساكنا في أي لحظة، والجميع يسعى لتحقيق مكاسب لبلده والظروف الراهنة تحتم علينا أن نكون في قمة اليقظة.

الإعلامي يناشد بتنظيم رحلات لطلاب المدارس لمنطقة قناة السويس

وناشد الإعلامي نشأت الديهي، المسؤولين بتنظيم رحلات لطلاب المدارس والجامعات عقب عودتها لزيارة المنطقة الاقتصادية بقناة السويس.

من ناحية أخرى، تحدث الإعلامي،عن محاولة اغتيال وزير الداخلية في حكومة طرابلس، فتحي باشاغا، حيث تعرض لإطلاق نار في منطقة جنزور غربي العاصمة الليبية، دون أن يصاب بأذى، كما أن محاولة اغتيال فتحي باشاغا محاولة لإرباك المشهد داخل ليبيا، وإحداث تفخيخ وتفجير للوضع في ليبيا.

وأوضح أن القوات الموجودة مع وزير الداخلية تمكنت من القبض على 2 من منفذي العملية، داعيًا الأشقاء في ليبيا لتفويت الفرصة على محاولات العودة بليبيا للمنطقة الظلامية.