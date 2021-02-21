سفيرة مصر بالسنغال: الزمالك وصل والفريق موجود بالفندق حاليا

قالت السفيرة نهى خضر، سفيرة مصر بالسنغال، إنه جرى حل مشكلة تصريح عبور الأجواء الموريتانية، التي تسببت في تعطيل وصول بعثة نادي الزمالك، إلى السنغال، لمواجهة فريق تونجيت السنغالي، مساء الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا، منبهة على أن الفريق وصل السنغال أخيرا، وفي طريقه الآن إلى الفندق.

وأوضحت «خضر»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة ON، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن مسؤلية مشكلة التصاريح تلك تقع على شركة الطيران التي تنقل البعثة، لافتة إلى أنها تعتقد أن سبب تأخير التصديق على تلك التصاريح أو صدروها، جاء بشكل عارض، وليس خطأ مقصود.

وألمحت إلى أنه في العادة، لا يكون هناك سبب لرفض تصريح العبور، منبهة أنه بالأساس إجراء روتيني ولكن يجب عمله، والدليل أن البعثة في النهاية عبرت من الأجواء الموريتانية، مشيدة بتدخل عدد من الوزراء المصريين، لحل الأزمة، وهو ما تم بالفعل.

وأكدت أن الأمر بأكمله كان مجرد مسألة إجراءات روتيتنة فقط، ولم يكن هناك أي قصد لتعطيل فريق الزمالك عن وجهته، كاشفة أن الفريق بالطبع وصل إلى السنغال منهك بشكل كبير بعد هذه الرحلة الطويلة.

وأعلنت أن بعثة الفريق بالكامل، خضعت إلى مسحة كورونا قبل الخروج من القاهرة، لافتا إلى أنه غير مدرج حتى الآن في جدول تواجد الفريق بالسنغال الخضوع لمسحة أخرى، لكن من الوراد حدوث ذلك قبل اللقاء، الذي من المفترض أن يلعب يوم الثلاثاء القادم.

ويحتل نادي الزمالك وصافة ترتيب مجموعته بدوري أبطال افريقيا، متساويا في عدد النقاط مع نادي مولودية الجزائر، بينما يتصدر ترتيب تلك المجموعة نادي الترجي التونسي برصيد 3 نقاط، بعدما نجح في تحقيق الفوز بالمباراة الأولى من منافسات المجموعة.