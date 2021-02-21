«الزمالك»: التحقيق في أزمة الطائرة فور العودة إلى مصر.. وسنحاسب المخطئ

قال عصام سالم المتحدث باسم نادي الزمالك، إن إغلاق موريتانيا لأجوائها لأسباب تتعلق بها، هو ما تسبب في أزمة تأخر وصول بعثة الفريق إلى السنغال، لخوض ثاني مبارياته في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا ضد فريق تونجيت، لذلك تدخلت وزارات الخارجية والطيران والشباب والرياضة، ما أسفر عن فتح المجال الجوي، موضحًا: «اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك فوجئت بما حدث وأعلنت أنها ستجري تحقيقا كبيرا في هذه القضية فور العودة إلى القاهرة ومحاسبة المسؤول عن هذا الخطأ».

وأضاف سالم في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، الذي يعرض عبر شاشة «ON»: «الطائرة كانت ستتجه إلى مالي، لكنها مرت من خلال موريتانيا وهو ما وفر نحو 3 ساعات، وهو ما فرض علينا مطالبة الاتحاد الأفريقي بتأجيل المباراة لمدة 24 ساعة، وستلعب المباراة في الساعة السادسة بتوقيت القاهرة».

وتابع، أن لائحة الاتحاد الأفريقي تنص على تأجيل المباراة في حال حدوث ظرف طارئ، مثل تلك الظروف المتعلقة بالطيران والسيول والأمطار وغيرها، وبالتالي فإن مباراة الزمالك قد تتأجل: «لم يصلنا رد الاتحاد الأفريقي على طلب تأجيل المباراة، وقد يصلنا هذا الرد غدا، نأمل في تأجيل المباراة لأن الرحلة مرهقة للغاية، والفريق لم يحصل على حقه الكافي من الراحة، فقد وصلنا إلى السنغال وخضنا تدريبا خفيفًا، ونسعى إلى تجاوز هذا الإرهاق الشديد وكلنا أمل في التجاوب مع مطالب الزمالك».