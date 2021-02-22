إصابات كورونا حول العالم تقترب من 112 مليون حالة

واصل فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» انتشاره حول العالم، وبلغ إجمالي إصاباته 111962912 إصابة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات على مستوى العالم إلى 2478165 وفاة، بينما بلغ مجموع حالات الشفاء 87331761 حالة.

وفي الصين، قالت لجنة الصحة الوطنية، اليوم، إن البر الرئيسي سجل 11 حالة وافدة جديدة مصابة بالفيروس، أمس الأحد، ليرتفع إجمالي إصابات الحالات الوافدة إلى 4939 حالة.

وأشارت اللجنة الصينية، في تقرير يومي، إلى مغادرة 4754 حالة وافدة مستشفيات البر الرئيسي بعد تماثلها للشفاء، فيما كانت هناك 3 حالات وافدة من خارج البر الرئيسي الصيني مشتبه في إصابتها.

ولم تسجل حالات وفاة بين الحالات الوافدة، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وفي كوريا الجنوبية، سجلت السلطات، 332 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 87324 حالة.

وقال المقر المركزي لتدابير الحجر الصحي، إنه تم تسجيل 5 وفيات جراء الإصابة بالفيروس، لتصل الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 1562 حالة.

وارتفع عدد حالات الشفاء في كورونا في كوريا الجنوبية، إلى 77887 حالة، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

وأظهر استطلاع للرأي، اليوم، أن 6 من كل 10 كوريين جنوبيين يعتقدون بأنه يجب تشديد قواعد التباعد الاجتماعي لاحتواء الفيروس مجددًا.

ارتفاع إجمالي وفيات كورونا في الهند إلى 156385 حالة

وفي الهند، سجلت السلطات الهندية، اليوم، 14199 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى أكثر من 11 مليون إصابة.

وقالت وزارة الصحة الهندية، إنه تم تسجيل 83 وفاة جديدة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 156385 شخصا، وفقا لما ذكرته صحيفة «تايمز أوف إنديا» الهندية.

وأشارت «الصحة الهندية»، إلى تماثل 9695 شخصًا للشفاء من الفيروس، لترتفع الحصيلة الإجمالية لحالات الشفاء من كورونا إلى 10699410 أشخاص.

ارتفاع إجمالي وفيات كروونا في إيطاليا إلى 95718 حالة

وفي إيطاليا، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 232 وفاة لتصل الحصيلة الإجمالية لحالات الوفيات جراء الإصابة بكورونا إلى إلى 95718، وفقًا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأشارت الوزارة الإيطالية في تقرير يومي، إلى تسجيل 13452 إصابة جديدة بكورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة، ليبلغ إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 2809246.

وفي الأردن، أعلن رئيس الوزراء، بشر الخصاونة، أن المملكة تمر بمرحلة حرجة في مواجهة كورونا في ظل ارتفاعات عدد الإصابات اليومية به، مشيرا في ختام مناقشة مجلس النواب لمشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة والوحدات الحكومية لسنة 2021، أمس الأحد، إلى أن الجائحة ما زالت موجودة ومتعمقة.

وأعلن البنك الدولي أن خطة التطعيم الفلسطينية ضد كورونا تواجه نقصا في التمويل يبلغ حجمه 30 مليون دولار.