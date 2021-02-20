إيطاليا تبدأ التحقيق في اكتشاف الملايين من لقاحات كورونا المزيفة

بدأت الشرطة الإيطالية إجراءات التحقيق بعد التوصل إلى أدوية ولقاحات لـ«كوفيد-19» مزيفة، كما أجرت الشرطة استجوابًا لمسؤول محلي بمنطقة «فينيتو» كان أبلغ عن تلقيه عروضًا بنحو 27 مليون جرعة من لقاح فايزر خارج نظام التعاقد الأوروبي.

ومنذ أسابيع أبلغ «لوكا زايا» حاكم «فينيتو»، عن تلقيه اتصالا من بعض الوسطاء المجهولين وعرضهم بيع لقاحات، منها اللقاح الروسي والصيني، له بعد أن عبر علنًا عن إحباطه من نقص شحنات اللقاح في إيطاليا، وقال إنه يريد شراء لقاحات منطقته الخاصة بمعزل عن المسار الحكومي الوطني، بحسب «سكاي نيوز عربية».

وقال «زايا» إن رئيس الرعاية الصحية بالمنطقة والذي يتولى العروض، «د. لوتشيانو فلور»، التقى فريق الرعاية الصحية التابع لقوات الدرك، وأكد الفريق أنه يفتش مكاتب فينيتو المحلية للبحث عن مقدمي اللقاحات المزعومين خارج الاتفاقات مع السلطات المركزية.

وعلى جانب آخر، يوم الأربعاء الماضي، أعلنت حكومة مقاطعة نابولي الإيطالية، رصد سلالة جديدة ونادرة من فيروس كورونا المستجد، وذلك للمرة الأولى في إيطاليا، وقالت الحكومة الإقليمية - في بيان نقلته وكالة أنباء «أنسا» الإيطالية، «في الوقت الحالي، لا نعرف قوة العدوى ولا الخصائص الأخرى لهذه السلالة، كما هو الحال بالنسبة لغيرها من السلالات الأخرى».

وذكرت حكومة نابولي أن السلالة - التي تعرف عليها باحثون في جامعة فيدريكو الثاني ومعهد باسكالي - يٌطلق عليها اسم «B.1.525»، وحتى الآن لم تُكتشف سوى 32 حالة إصابة بها في المملكة المتحدة، وعدد قليل من الحالات الأخرى في نيجيريا والدنمارك والولايات المتحدة الأمريكية، ولم تُشاهد من قبل في إيطاليا.