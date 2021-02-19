«التموين»: 2626 محلا تجاريا مشاركا بالأوكازيون

أكد المهندس أيمن حسام الدين مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز حماية المستهلك، أن محافظة القاهرة احتلت المركز الأول في عدد المحال المشاركة بالأوكازيون، حيث بلغ عدد المحال المشاركة بها 1131 محلا تجاريا تنوعت بين محال ملابس وأدوات منزلية.

وأضاف أن الجيزة احتلت المرحلة الثانية بـ413 محلا تجاريا يليها الإسكندرية بـ226 محلا تجاريا، وأشار حسام الدين إلى أن إجمالي المحال المشاركة في الأوكازيون حتى اليوم وصل إلى 2626 محلا.

وأشار مساعد وزير التموين إلى أن التخفيضات بالأوكازيون كبيرة، موضحا أن نسب التخفيضات في الأوكازيون تتراوح ما بين الـ15% إلى 20% وصولا إلى الـ50 % في بعض السلع.

وتنفيذا لتعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بمتابعة ما يتم عرضة في الأوكازيون من حيث الجودة والالتزام بالأسعار المعلنة بالأوكازيون، والتأكد من وضع سعرين لما قبل وبعد المشاركة في الأوكازيون، فقد تم القيام بعدد من الحملات التي نتج عنها تحرير 315 محضرا تنوعت بين «3 محاضر عدم إعلان، 309 محاضر أوكازيون وهمي، 3 محاضر لغة عربية».

وتناشد الوزارة جموع المستهلكين بالإبلاغ عن أي مخالفات تتم خلال تسوقهم في المحال التجارية من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588، أو الاتصال بمنظومة الشكاوى الموحدة بمجلس الوزراء 16528.