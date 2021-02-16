أجهزة المدن الجديدة تتأهب لمواجهة أثار الطقس السيئ

أعلنت أجهزة المدن الجديدة، حالة الطوارئ القصوى، تحسبا للتقلبات الجوية والطقس السيئ، خلال الساعات القليلة القادمة، وذلك بناء على التحذيرات التي أطلقتها الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

أجهزة المدن الجديدة تتأهب لإستقبال الأمطار وتعلن الطوارئ بسبب التقلبات الجوية المتوقعة

وقال المهندس عبدالرءرف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن» قمنا بعدة إجراءات لرفع درجة الإستعداد القصوى، بجهاز المدينة، نظراً للتقلبات الجوية التي ستبدأ من اليوم الثلاثاء، وتستمر حتى الخميس القادم.

وأضاف الغيطى، تم تطهير وتسليك مطابق صرف الأمطار، وتجهيز فرق عمل شاملة (ماكينات الشفط - العمالة والكوادر )، وتوفير سيارات شفط للمياه، وتجهیز مجموعتي عمل كل مجموعة مكونة من ( 20 عاملا وسباك، و 20 ماكينة شفط للمياه، وأدوات ومهمات للتسليك لكل قطاع بالمدينة على حدة، وتجهيز ماكينتي شفط قطري 4 بوصات و 6 بوصات، ولدينا غرفة طوارئ مستمرة في تقديم خدماتها للمواطنين على مدار الساعة، خلال أيام التغيرات المناخية، للحد من الآثار السلبية لمياه الأمطار المتوقعة.

الغيطى: أخذنا الإحتياطات اللآزمة لمواجهة موجة الطقس السيئ

وناشد الغيطى، كافة المواطنين من قاطني المدينة، أخذ الإحتياطات اللآزمة لمواجهة موجة الطقس السيئ، وفي مقدمتها مراعاة التالي :

1 - عدم إصطفاف السيارات أسفل الأشجار وبجوار اللافتات بقدر الإمكان.

2 - غلق جميع النوافذ.

3 - التأكد من تثبيت أطباق الدش الخاصة تثبیتا محكما

4 - غلق ورفع جميع التند وخاصة التند الخاصة بالسيارات.

5 - استمرار غلق أبواب العمارات بصفة دائمة.

6 - يفضل لمرضى القلب والضغط والحساسية الصدرية البقاء في المنازل في هذه الفترة والإحتفاظ بالأدوية الخاصة بهذه الأمراض بصفة مستمرة، وفي حالة الإضطرار للخروج من المنزل يفضل عدم اصطحاب الأطفال خارج المنزل في هذه الفترة.

7 - التأكد من حالة المياه بالسيارة والزيت قبل الخروج بالسيارة لعدم التعرض لأي أعطال نتيجة الظروف الجوية.

8 - رفع أوتثبيت أي متعلقات بالبلكونات خلال تلك الفترة.

فى غضون ذلك وجه المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، الإدارات المختصة بالجهاز برفع حالة التأهب والاستعدادات القصوى للتعامل مع سقوط الأمطار، والتأكد من جاهزية جميع المعدات المطلوبة، ورفع درجة الاستعداد فى جميع المواقع لا سيما بالمواقع الساخنة، مشيراً خلال تصريحات خاصة للوطن، الإنتهاء من جاهزية جميع محطات الصرف الصحي، وكفاءة العمل بها بكامل طاقتها للتعامل مع المواقف الطارئة بالمدينة.

الشربيني: بدأنا منذ وقت مبكر الاستعداد لاستقبال موسم الشتاء

وقال الشربيني: بدئنا منذ وقت مبكر الاستعداد لإستقبال موسم الشتاء من خلال خطة عمل تعتمد، ونتمنى دعم المواطنين لنا خلال الأيام القادمة، للحد من الكوارث، وذلك بتوخي الحيطة والحذر خلال التواجد بالشوارع والميادين و نشر جهاز مدينة العبور، بقيادة المهندس محمد عمران، سيارات شفط المياه بأحياء المدينة المختلفة والطريق الرئيسى بالمدينة، مع استمرار متابعة أعمال التطهير والتعقيم لمطابق الصرف الصحى، واستمرار غرفة العمليات بالمتابعة تحسباً للتقلبات الجوية المرتقبة، ورفع درجة الإستعداد القصوى لمواجهة عدم الاستقرار في الطقس، مع تكثيف المرور والمتابعة لنقاط تجمع الأمطار ورصدها أولا بأول للتعامل معها فور وقوعها.

غنيم: نشر سيارات شفط المياه بأحياء المدينة المختلفة والطرق الرئيسية

وأكد المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، نشر سيارات شفط المياه بأحياء المدينة المختلفة، والطريق الرئيسي بالمدينة، والمرور على جميع محطات الرفع بالمدينة، واستمرار متابعة أعمال التطهير لمطابق الصرف الصحي وغرف صرف المطر مع استمرار غرفة العمليات بالمتابعة تحسباً للتقلبات الجوية المرتقبة.

الجزار يشدد على ضرورة رفع حالة الطوارئ

كان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، شدد على ضرورة مواصلة أجهزة المدن الجديدة رفع درجة الإستعداد والتأهب القصوى لمواجهة ظروف عدم الإستقرار فى الأحوال الجوية، وذلك بالتعاون مع الجهات المشتركة، بهدف التعامل مع التقلبات الجوية بالمدن الجديدة.