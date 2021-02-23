إنشاء 15 مدرسة ومعهد في برج العرب ضمن مبادرة حياة كريمة

أكد اللواء حسن الجمال، رئيس مركز ومدينة برج العرب، اليوم الاثنين، أنه سيتم إنشاء 15 مدرسة ومعهد جديد، من بينها 3 مدارس تجريبية و4 معاهد أزهرية، وذلك ضمن مشروع حياة كريمة بمركز ومدينة برج العرب والقرى التابعة.

جاء ذلك على هامش اجتماعه بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة والشركات المنفذة وهيئة الأبنية التعليمية، وبحضور أعضاء مجلس النواب، ورؤساء الوحدات المحلية ومدير إدارة التخطيط والمتابعة ومدير الإدارة الهندسية.

كما أعلن الشيخ أحمد هاشم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، عن بناء 4 معاهد أزهرية في إطار تنمية القرى، بالإضافة إلى العمل على ترميم معهد قديم، وذلك لإثراء العملية التعليمية الأزهرية بالمدينة الساحلية.

وقال «هاشم» إنه تم إرسال لجنة لمعاينة 4 قطع أراضي، للعرض على المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية، وتخصيصها لبناء معاهد أزهرية في إطار خطة الدولة لتنمية القرى بناءً على قرار رئيس الجمهورية بتنمية 1500 قرية على مستوى الجمهورية.

وضمت اللجنة كلًا من: «مهندسة منال عبدالعزيز مهندسة المنطقة، والمهندس علي عبدالناصر من إدارة المتغيرات المكانية لمدينة برج العرب، وطارق صبح مدير التخطيط والمتابعة بالمنطقة، وأحمد السيد مصطفى مدير إدارة الأملاك ببرج العرب، وراقي عبدالوكيل رئيس الوحدة المحلية لقرية الغربانيات، ومحمود ضياء عضو الإدارة الهندسية».

وقامت اللجنة بمعاينة الأراضي، وأفادت بأنها صالحة لإنشاء معاهد أزهرية، ولا مانع من تخصيصها، والتي جاءت كالتالي: «القطعة الأولى بجوار دار الأيتام في نجع أحمد بقرية بهيج بمساحة 2087 متر، والقطعة الثانية في مدخل طريق السجن بالغربانيات بمساحة 3000 متر، والقطعة الثالثة في منطقة هوارة ببرج العرب القديمة بمساحة 21 ألف متر، أي ما يقدر بـ 5 أفدنة، والقطعة الرابعة بقرية أبوصير بمساحة 2480 متر.

وأوضح أن المنطقة تهتم أيضاً بتطوير وترميم المتواجد فعلياً على أرض الواقع، حيث تعمل المنطقة في الوقت الراهن على ترميم معهد فتيات الصادق الأمين.