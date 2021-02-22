فتح باب التسجيل بمبادرة «مجتمع رقمي آمن للإنترنت» بالبحر الأحمر

أعلنت محافظة البحر الأحمر عن فتح باب التسجيل في مبادرة «مجتمع رقمي آمن»، للاستخدام الأمثل للإنترنت وتهدف المبادرة إلى تمكين جميع فئات المجتمع المصرى من الاستخدام الآمن للإنترنت، والتعرّف على كيفية حماية البيانات الشخصية والخصوصية على الإنترنت والتعرف على العلوم الحديثة للبيانات وإنترنت الأشياء.

وكشفت محافظة البحر الأحمر، في بيان عبر صفحتها الرسمية على «الفيس بوك»، اليوم، أن المبادرة تأتي تزامناً مع استراتيجية الحكومة المصرية للتحول الرقمى لكافة مؤسسات الدولة، وفى ظل انتشار الجرائم الإلكترونية والقرصنة واختراق البيانات ووجود تهديدات وتحديات جسيمة نحو تأمين قواعد البيانات الخاصة بالمواطنين بكافة قطاعات الدولة.

وتستهدف المبادرة ضرورة إلمام المواطن بالمعرفة الأساسية نحو تأمين البيانات الشخصية أثناء التعامل مع المواقع الإلكترونية مثل مواقع التجارة الإلكترونية وتطبيقات ومواقع الدفع الإلكترونى ومنصات التواصل الاجتماعى.

وفى هذا الصدد، أخذت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على عاتقها مهمة نشر الوعى الرقمى والثقافة الرقمية نحو الاستخدام الأمن لمواقع الإنترنت والتطبيقات الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعى من خلال إطلاق العديد من المبادرات المجتمعية لرفع مستوى الوعى المعلوماتى لدى الموطنين.

وتستهدف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال هذه المبادرة تدريب عدد (9000) آلاف متدرب كمرحلة أولى بواقع 1000 متدرب لكل مسار من المسارات المتاحة، وتُتيح المُبادرة "التدريب المجانى" من خلال تقنية "التعلم عن بُعد" عبر منصة Cisco Networking Academy.

ويُمكن للمتدرب إختيار أكثر من مسار تدريبى من المسارات المتاحة بالمُبادرة، والتى تضم العديد من المسارات التدريبية، ويحصل المتدرب على شهادات حصرية معتمدة دولياً من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة Cisco العالمية وذلك بعد اجتياز الاختبارات المؤهلة للحصول على الشهادة على منصة Cisco Networking Academy.

للتسجيل وللمزيد من المعلومات عن المُبادرة يرجى الدخول على الموقع الرسمى للمبادرة

من خلال هذا الرابط: http://www.basicict.gov.eg/RegisterCis.aspx‏

و في حالة وجود إستفسارات خاصة بالمبادرة يمكنكم التواصل من خلال الموقع عبر تقنية chatbot أو من خلال البريد الإلكتروني bict.info@mcit.gov.eg