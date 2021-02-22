فتح باب التسجيل بمبادرة «مجتمع رقمي آمن للإنترنت» بالبحر الأحمر

فتح باب التسجيل بمبادرة «مجتمع رقمي آمن للإنترنت» بالبحر الأحمر
كتب:
شاذلي عبدالراضي
12:56 م | الإثنين 22 فبراير 2021
محافظة البحر الأحمر
أعلنت محافظة البحر الأحمر عن فتح باب التسجيل في مبادرة «مجتمع رقمي آمن»، للاستخدام الأمثل للإنترنت وتهدف المبادرة إلى تمكين جميع فئات المجتمع المصرى من الاستخدام الآمن للإنترنت، والتعرّف على كيفية حماية البيانات الشخصية والخصوصية على الإنترنت والتعرف على العلوم الحديثة للبيانات وإنترنت الأشياء.
وكشفت محافظة البحر الأحمر، في بيان عبر صفحتها الرسمية على «الفيس بوك»، اليوم، أن المبادرة تأتي تزامناً مع استراتيجية الحكومة المصرية للتحول الرقمى لكافة مؤسسات الدولة، وفى ظل انتشار الجرائم الإلكترونية والقرصنة واختراق البيانات ووجود تهديدات وتحديات جسيمة نحو تأمين قواعد البيانات الخاصة بالمواطنين بكافة قطاعات الدولة.
وتستهدف المبادرة ضرورة إلمام المواطن بالمعرفة الأساسية نحو تأمين البيانات الشخصية أثناء التعامل مع المواقع الإلكترونية مثل مواقع التجارة الإلكترونية وتطبيقات ومواقع الدفع الإلكترونى ومنصات التواصل الاجتماعى.
وفى هذا الصدد، أخذت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على عاتقها مهمة نشر الوعى الرقمى والثقافة الرقمية نحو الاستخدام الأمن لمواقع الإنترنت والتطبيقات الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعى من خلال إطلاق العديد من المبادرات المجتمعية لرفع مستوى الوعى المعلوماتى لدى الموطنين.
وتستهدف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال هذه المبادرة تدريب عدد (9000) آلاف متدرب كمرحلة أولى بواقع 1000 متدرب لكل مسار من المسارات المتاحة، وتُتيح المُبادرة "التدريب المجانى" من خلال تقنية "التعلم عن بُعد" عبر منصة Cisco Networking Academy.
ويُمكن للمتدرب إختيار أكثر من مسار تدريبى من المسارات المتاحة بالمُبادرة، والتى تضم العديد من المسارات التدريبية، ويحصل المتدرب على شهادات حصرية معتمدة دولياً من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة Cisco العالمية وذلك بعد اجتياز الاختبارات المؤهلة للحصول على الشهادة على منصة Cisco Networking Academy.
للتسجيل وللمزيد من المعلومات عن المُبادرة يرجى الدخول على الموقع الرسمى للمبادرة
من خلال هذا الرابط: http://www.basicict.gov.eg/RegisterCis.aspx
و في حالة وجود إستفسارات خاصة بالمبادرة يمكنكم التواصل من خلال الموقع عبر تقنية chatbot أو من خلال البريد الإلكتروني bict.info@mcit.gov.eg